Kylie Jenner sort du plus petit bikini string en cuir de tous les temps pour de nouvelles photos racées après sa séparation de Travis Scott

KYLIE Jenner a failli sortir d’un tout petit string en cuir au milieu de sa rupture avec Travis Scott.

Quelques clichés de Kylie, 25 ans, ont été partagés sur l’histoire Instagram de Good American.

Instagram

Kylie Jenner a posé dans l’ensemble microscopique lors d’un voyage en famille à Aspen, Colorado en décembre[/caption] Instagram

Les clichés sexy ont été partagés sur l’histoire Instagram de la marque de mode Good American[/caption]

Good American est une marque de mode co-fondée par la sœur aînée de Kylie, Khloé Kardashian, et aime promouvoir l’acceptation du corps et la diversité.

Partageant des clichés très sexy de Kylie de l’année dernière, lorsqu’elle portait l’un des bikinis de la marque, Good American a fait référence à Kylie dans le cadre du #GOODSQUAD.

Dans la première image, la mère de deux enfants est vue perchée sur ce qui semble être un équipement d’exercice alors qu’elle plie une jambe nue et fait clignoter la chair dans le maillot de bain noir brillant.

Kylie a associé le bikini à peine là avec une robe blanche surdimensionnée et des bottes moelleuses beiges ainsi que des lunettes de soleil noires.

Le deuxième plan la montre portant exactement la même tenue, mais cette fois, elle fait face à la caméra et affiche son ventre de planche à laver en tenant son bras droit au-dessus de sa tête.

Les images ont été partagées pour la première fois en ligne le 11 décembre de l’année dernière, lorsque Kylie a publié un total de quatre photos d’elle lors d’un voyage à Aspen, dans le Colorado.

La personnalité de la télé-réalité a sous-titré les photos avec deux emojis bleu glacé.

Ses partisans ont afflué vers les commentaires pour peser, flattant la star sexy.

“Crier”, a écrit Maguire Amundsen, alors qu’une personne intervenait: “La perfection dans une assiette.”

“Superbe!” un fan a réagi alors qu’un autre a ajouté: “Insane!”

“Travis a gagné cette vie”, a ajouté quelqu’un d’autre en faisant référence au bébé papa de la star.

Cependant, quelques semaines plus tard, il a été rapporté que Kylie et Travis avaient mis fin à leur romance intermittente.

LA RUPTURE

Kylie et Travis se seraient séparés le mois dernier après être sortis ensemble depuis 2017.

L’ancien couple est parent de deux enfants : une fille de quatre ans, Stormi, et un fils de 11 mois, anciennement connu sous le nom de Wolf, bien que son nouveau nom n’ait pas encore été rendu public.

Les fans ont supposé qu’il y avait des problèmes au paradis lorsque Kylie s’est envolée pour Aspen, au Colorado, pour célébrer le Nouvel An sans le rappeur.

Stormi l’a accompagnée pendant le voyage, avec sa sœur Kendall, 26 ans, ses meilleures amies Stassi Karanikolaou, 25 ans, Hailey Bieber, 26 ans, et son mari Justin, 28 ans.

Quelques jours plus tard, une source a partagé que Kylie et Travis avaient rompu pour la deuxième fois.

“Kylie et Travis sont repartis, ils étaient censés passer les vacances ensemble, mais elle est allée à Aspen pour être avec sa famille et ses amis là-haut”, a déclaré un initié à Us Weekly.

“Cela s’est produit tellement de fois auparavant, ils sont connus pour être à nouveau éteints, mais restent toujours amis et d’excellents coparents.”

PAS TERMINÉ?

Cependant, les ex pourraient ne pas être finis pour de bon, car des sources ont déclaré qu’il y avait une chance qu’ils ravivent leur romance une fois de plus.

Dans une interview exclusive de People, un proche de la star a révélé que bien que le couple se soit “séparé plusieurs fois dans le passé”, ce n’est probablement pas “la fin de leur relation”.

Soi-disant à ce stade, la personnalité de la télévision et le rappeur nominé aux Grammy sont à différentes étapes de leur vie.

L’initié a expliqué que si Travis veut “faire la fête”, Kylie souhaite se concentrer sur “ses entreprises” et leurs enfants.

« Kylie est très concentrée sur ses enfants et son entreprise. Elle n’est pas une grande fêtarde. Travis est le contraire. Il aime faire la fête. Ils ont certainement des objectifs différents. Ils l’ont toujours fait », ont-ils ajouté.

Instagram/kyliejenner

La star de télé-réalité de 25 ans a partagé pour la première fois les photos d’elle-même en bikini noir en décembre[/caption] Getty

Maman de deux enfants, Kylie se serait à nouveau séparée de son petit ami rappeur Travis Scott[/caption] Instagram/Kylie Jenner

Travis et Kylie partagent deux enfants, une fille nommée Stormi et un petit garçon, dont ils n’ont pas encore annoncé le nom[/caption]