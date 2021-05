Kylie Jenner sort de l’eau en bikini argenté lors d’un voyage de filles de luxe après avoir marqué sa propre ligne de bain et de plage

KYLIE Jenner a été stupéfaite dans un bikini argenté brillant lors de vacances de luxe entre filles après avoir commercialisé une nouvelle ligne de maillots de bain et de plage.

le L’incroyable Famille KardashianLa star de la marque a déposé la marque lors d’un voyage célébrant l’anniversaire d’un ami.

Kylie a montré sa silhouette incroyable dans un bikini argenté[/caption]

Kylie, 23 ans, avait l’air incroyable dans son costume argenté irisé alors qu’elle posait au bord du bateau surplombant les eaux bleues cristallines.

La star de télé-réalité venait juste de sortir de l’océan alors que ses longues mèches noires étaient mouillées derrière son dos.

Le magnat du maquillage a profité d’une escapade tropicale avec des amis ce week-end, mais n’a pas arrêté le travail.

Selon TMZ, Kylie documents de marque déposée pour les marques Kylie Swim et Kylie Swim de Kylie Jenner pendant ses vacances de luxe.

Elle a trempé dans le soleil tropical[/caption]

La maman d’un enfant a fait étalage de son célèbre corps[/caption]

La nouvelle entreprise produira des lunettes de soleil, des lunettes de natation, des maillots de bain, des camisoles, des couvre-chefs et des chaussures.

La maman d’un enfant sortira même des sacs de plage, des serviettes et des couvertures d’extérieur pour sa nouvelle ligne.

L’année dernière, Kylie a déposé des marques pour Kylie Body, et ses marques incluent déjà Kylie Baby et Kylie Hair.

La personnalité de la télévision a publié plusieurs photos de piège à soif tout en profitant de ses vacances, un voyage prévu pour célébrer l’anniversaire d’Yris Palmer.

Kylie a déposé une nouvelle marque pendant ses vacances[/caption]

Elle créera une ligne de plage et de maillots de bain[/caption]

Dans une image sensuelle, le KUWTK La star sortait d’un haut de bikini nude alors qu’elle sous-titrait sa photo: « Mon ambiance en ce moment est juste de vivre la vie. »

Kylie a escorté le groupe de fête d’anniversaire dans un endroit éloigné sur elle Jet privé de 72 M $.

L’équipage a partagé des cocktails, bu du champagne et abattu des coups en l’air.

Les deux meilleurs amis ont emmené leurs enfants pour leur voyage, alors que Yris partage sa fille Ayla avec son ex Staforde Palmer, 33 ans, et Kylie partage sa fille, Stormi Webster, avec son ex Travis Scott, 29.

Kylie et ses amis ont volé sur son jet vers un endroit éloigné[/caption]

Ils ont emmené leurs petits[/caption]

Kylie a été jet-set à travers le pays ces derniers temps, comme elle récemment s’est envolé pour Miami pour célébrer l’anniversaire de Travis.

Bien qu’ils se soient séparés de manière romantique en 2019, le couple est resté des amis proches car ils coparentent à l’amiable.

En février, une source interne a révélé que les deux sont encore amoureux, disant: «Kylie et Travis sont toujours follement amoureux. Vous pouvez dire à chaque fois qu’ils sont ensemble qu’il y a beaucoup d’amour là-bas. Leurs deux visages s’illuminent lorsqu’ils sont ensemble et tous les deux semblent très heureux.

Kylie a également commémoré l’occasion spéciale avec un message sentimental pour Travis sur Instagram.

“Joyeux anniversaire Travis Scott !!! Le papa de Stormi! a écrit la célébrité, à côté d’adorables photos de l’enfant en bas âge avec son père.

Kylie a également récemment célébré Fête des mères avec Stormi et Travis, alors que le duo père-fille a offert à la star une belle gamme de cadeaux.

La jeune maman a reçu QUATRE sacs à main Chanel de son bébé papa, le tout dans différentes nuances de rose.

La rappeuse a également présenté 12 bouquets de fleurs printanières orange et violettes dans sa cour arrière, affichés sur de grandes colonnes de pierre.

L’ex-couple avait auparavant a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils étaient de retour ensemble en octobre dernier quand ils ont posé ensemble dans une séance photo sexy.





Kylie a également eu droit à un bouquet après bouquet d’arrangements d’amis et de famille, et Khloe Kardashian a même envoyé à sa petite sœur un sac Prada recouvert de diamants.

Les cadeaux coûtent au total plus de 100 000 $.