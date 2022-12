Kylie Jenner s’est moquée de “déconnectée” pour avoir porté des talons aiguilles dans la neige pour de nouvelles photos à Aspen avec sa sœur Kendall

KYLIE Jenner a été moquée par les fans pour avoir caracolé dans la neige avec des talons aiguilles.

La star de Kardashians a fait face à des critiques et à des réactions négatives sur ses derniers choix de mode.

Kylie, 25 ans, est en vacances à Aspen, dans le Colorado, avec sa sœur aînée, Kendall, 27 ans.

Les lapins des neiges ont été aperçus en train de sauter entre les bars et les restaurants de la région.

Et ils ont documenté leurs exploits sur les réseaux sociaux.

Tard mardi soir, Kylie a posté une photo d’elle se précipitant dans la neige sur ses histoires Instagram.

Le modèle était vêtu d’une veste noire bouffante, d’un pantalon noir brillant et réfléchissant et de jambières noires à fourrure.

Mais ce sont ses chaussures qui ont vraiment volé la vedette.

“Arrête, est-ce qu’elle porte des talons dans la neige ????? », a demandé un fan dans un salon de discussion Reddit.

Un autre a souligné: «Ses pieds doivent être gelés. Pas d’isolation au bas des talons.

D’autres ont contesté son choix de tenue:

“Tout cet argent et elle porte un gros sac Glad”, a commenté un utilisateur.

Un autre a demandé: “J’aimerais savoir de quel designer il s’agit, car vous savez qu’un couple a tendance à faire ressembler ce sac à ordures.”

“ENFANT DÉMON”

Mardi, Kylie a partagé sur Instagram un look de vacances unique.

Le mannequin était vêtu de la tête aux pieds d’un body moulant multicolore.

Attaché à la tenue était un masque qui couvrait tout son visage, à l’exception de ses yeux.

Elle a terminé le look avec une paire de bottes noires.

Mais les followers n’ont pas été impressionnés, beaucoup tuant le costume dans la section des commentaires.

“Pas du tout fan de ça”, a écrit une personne.

Un autre a ajouté: “Je ne sais pas trop quoi penser de ce look.”

D’autres se moquaient de la folie multicolore.

“Lorsque vous faites imprimer votre imagerie thermique”, a commenté un fan, tandis qu’un autre a demandé : “Est-ce que ce capteur de chaleur est un cosplay ?”

Kylie a sous-titré la photo avec une taquinerie pour le vieux St. Nick: “en attendant le père Noël comme ..”

Mais en ligne, les fans ne pouvaient pas décider si Kylie se préparait à séduire le Père Noël ou à le voler.

« Qui volez-vous ? » un fan a plaisanté.

“Qu’est-ce que dans le démon de la paralysie du sommeil?” s’écria un autre. “Je suppose que je suis trop pauvre pour comprendre la mode.”

Et l’un d’eux s’est demandé : “Tu essaies d’écraser le Père Noël ?”

LA COLLECTION DE KENDALL

Kendall n’a pas échappé aux critiques non plus, après avoir publié une photo d’elle-même sur Instagram à Aspen, un chapeau de cow-boy en fourrure de couleur auburn foncé et un manteau vert surdimensionné.

Il y a eu des opinions divergentes en ce qui concerne la tenue Aspen de Kendall – certains critiques ont carrément qualifié la veste de laide.

Un critique a déclaré “la veste la plus laide de tous les temps” et un autre partageait exactement le même sentiment – sauf qu’ils pensaient que le manteau avait néanmoins l’air confortable.

“Je sais que la veste est moche, mais je ne sais pas, j’ai l’impression que je pourrais me blottir là-dedans et faire une sieste chaude”, a claqué un critique.

Certains fans n’aimaient pas autant le chapeau que le vêtement extérieur.

