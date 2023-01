Kylie Jenner s’est “appuyée sur” sa sœur Kendall après la séparation de Travis Scott Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter/SplashNews

Kylie Jenner est plus proche de sa soeur Kendall que jamais – et ils doivent remercier leurs ex ! Un initié de la famille Karjenner a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Kylie, 25 ans, et les récentes ruptures de Kendall avec le rappeur Travis Scott31 ans, et star du basket des Phoenix Suns, Devin Booker, 26 ans, respectivement, ont rendu leur relation incroyablement proche. “Kylie admirait Kendall pour la façon dont elle a traversé sa rupture avec Devin”, nous a dit la source.

Comme le savent les fans de la célèbre famille, Kendall a mis fin à sa relation de deux ans avec Devin en octobre 2022. Plusieurs mois plus tard, en janvier 2023, Nous hebdomadaire a rapporté que Kylie avait rompu avec Travis – avec qui elle partage une fille, Stormi4 et un fils de 11 mois, Aire — après 6 ans ensemble. Début décembre, et à nouveau au Nouvel An, la top-modèle et sa petite sœur maquilleuse ont été aperçues en train de s’amuser ensemble à Aspen, dans le Colorado.

Sur les photos partagées par W Magazine, le duo est apparu super heureux et chic pendant leurs vacances enneigées. Et, selon notre source, ils se sont beaucoup entraidés lors de leurs escapades. “Le lien fraternel de Kendall et Kylie s’est renforcé au cours des deux derniers mois à cause des ruptures difficiles qu’elles ont toutes les deux traversées”, nous a dit la source. “Ils étaient, et sont toujours, les rochers l’un de l’autre et, parfois, des épaules sur lesquelles pleurer.”

“Kylie a vu à quel point Kendall était forte tout au long de l’épreuve et elle avait vraiment besoin d’une partie de cette force pour elle-même”, a révélé la source. “Elle s’est beaucoup appuyée sur Kendall et Kendall était là pour elle à chaque étape du chemin, Kylie est si reconnaissante et leur lien fraternel est, littéralement, incassable en ce moment.” Bien que la séparation de Kendall et Devin ait volé sous le radar, la séparation de Kylie avec Travis ne l’a pas été.

Le 13 janvier, HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT rapporté la vraie raison pour laquelle Kylie a mis fin à la relation avec le père de ses enfants. “L’un des facteurs qui ont contribué à leur rupture la plus récente est qu’après 6 ans passés ensemble et deux enfants, Travis n’avait toujours pas montré à Kylie qu’il était engagé à 100% envers elle pour la vie”, a déclaré une source. “Il sait depuis plusieurs années que Kylie voulait être fiancée, et ils en ont discuté. Mais la bague n’est jamais venue, et ses amis et sa famille pensent qu’elle le mérite.

