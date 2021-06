Kylie Jenner se maquille totalement et ne filtre pas dans une nouvelle vidéo après que les sœurs Kim et Khloe se soient déchirées pour avoir édité des photos

KYLIE Jenner s’est complètement maquillée et sans filtre dans une nouvelle vidéo pour montrer ses nouveaux produits de soin de la peau.

La femme d’affaires de 23 ans a lavé tous les produits cosmétiques de son visage à l’aide de sa ligne Kylie Skin, en veillant à en frotter davantage sur ses lèvres et ses joues.

7 Kylie Jenner a montré sa peau sans un point de maquillage Crédit : Instagram

Connue pour se surpasser avec son maquillage et ses filtres Instagram, Kylie a exposé son nouveau visage dans une nouvelle vidéo beauté.

La star de L’incroyable famille Kardashian s’est installée dans sa salle de bain géante pour donner un tutoriel sur la façon dont elle se lave le visage avec le nettoyant fondant pour maquillage de sa société de soins de la peau.

« D’abord, je vais me coiffer, évidemment », a-t-elle déclaré aux fans. « Et puis j’aime, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j’aime d’abord me mouiller un peu le visage, donc ça glisse plus facilement. »

Après avoir attaché ses longs cheveux avec un élastique à cheveux, elle s’est aspergée un peu d’eau de l’évier sur le visage, avant de mettre une cuillerée de produit dans ses mains.

7 Elle a partagé son nouveau visage pour promouvoir sa ligne Kylie Skin Crédit : Instagram

7 La star de télé-réalité de 23 ans a montré aux fans comment elle utilisait le nettoyant fondant pour le maquillage Crédit : Instagram

Elle a ensuite commencé à se frotter le visage avec le nettoyant, en faisant vraiment travailler la mousse partout, jusqu’à la racine des cheveux et sous son menton, se débarrassant de tout son maquillage.

Kylie a expliqué : « Alors, comme vous pouvez le voir, il ne reste vraiment plus aucune trace de quoi que ce soit. Alors je vais prendre une douche, puis je vais à nouveau me laver le visage avec un nettoyant normal.

«Cela a vraiment rendu mes nuits beaucoup plus faciles. C’est si rapide.

« J’ai vraiment l’impression que ça enlève tout. Cela fonctionne aussi comme un nettoyant, vous pouvez donc simplement l’utiliser. Surtout pour les nuits paresseuses après une longue soirée.

7 Kylie va souvent avec un maquillage complet, ainsi que des filtres photo Crédit : Getty

7 Sa vidéo de beauté sans montage intervient après que sa sœur Kim Kardashian a été accusée d’avoir modifié sa nouvelle photo de bikini Crédit : Instagram

La décision de Kylie de se passer de retouches et de maquillage pour ses followers intervient après que ses sœurs Kim et Khloe Kardashian ont été critiquées pour avoir modifié leurs photos.

Kim était accusé de photoshop sa nouvelle photo de bikini, qui montrait sa silhouette incroyable comme elle a posé au bord de la piscine de son manoir en maillot de bain noir.

La maman de quatre enfants a posé de côté alors qu’elle était assise sur un banc avant de changer de position et de montrer ses fesses aux fans.

Cependant, les fans ont rapidement souligné que la photo avait été modifiée pour la rendre plus mince.

7 Sœur Khloe a été accusée de la même chose après qu’une photo non retouchée d’elle a récemment été divulguée Crédit : Instagram/Khloé Kardashian

7 Avec sa ligne Kylie Skin, la star de télé-réalité a partagé que Kylie Baby était en route Crédit : Instagram

Blog de chirurgie esthétique Renommée problématique zoomé sur la première image et a souligné que l’arrière-plan avait été déformé, laissant entendre que l’image avait été modifiée.

Il y a quelques semaines, elle a été confrontée à des réclamations similaires lorsqu’elle a partagé une photo d’elle au bord de la piscine et les fans ont souligné qu’elle avait l’air plus mince que d’autres fois.

Le contrecoup vient après la sœur cadette de Kim Khloé a été accusée d’avoir édité ses clichés lorsqu’un fuite d’une photo de bikini non retouchée.

Alors que Kylie montre sa propre peau propre et non modifiée ce week-end, il y a quelques jours, elle a discrètement annoncé qu’elle travaillait sur un nouvelle gamme de produits pour bébés.

Elle a partagé la nouvelle avec un joli cliché de sa fille de 3 ans, Stormi, qu’elle partage avec Travis Scott, prenant un bain.

La star de KUWTK a légendé la photo : « L’heure du bain avec @kyliebaby. »