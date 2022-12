Kylie Jenner sans maquillage et pyjama assorti avec Kris Jenner à Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Kylie Jenner était magnifique quand elle a montré son visage naturel sans maquillage tout en posant près du sapin de Noël avec sa mère, Kris Jenner. Sur la photo, la jeune femme de 25 ans a dévoilé son visage naturel alors qu’elle serrait Kris dans ses bras alors qu’ils se balançaient tous les deux en vert et bleu marine assortis, Skims Fleece Sleep Set in Cypress Plaid.

Kylie a posté la photo d’elle et Kris avec la légende, “la reine de Noël. je t’aime maman.” Alors que Kylie était complètement sans maquillage, Kris était pleine de glamour avec un eye-liner et tout. Kris a commenté la photo de Kylie, “Mes bébés !!!!!! Je t’aime et je t’adore… les meilleurs cadeaux de l’univers sont mes enfants et petits-enfants.

La tenue confortable sans maquillage de Kylie était à 180 de sa tenue lors de la fête de Noël annuelle de Kardashian la nuit précédente. La partie était animée par sa sœur, Kourtney Kardashian, et Kylie était magnifique dans une robe en dentelle haute couture Thierry Mugler printemps 1992. La robe à bretelles spaghetti plongeantes était moulante et avait un décolleté décolleté bordé de dentelle noire qui montrait un décolleté ample.

Le reste de la robe nude transparente de Kylie étreignait parfaitement sa silhouette tandis qu’une énorme fente à la hauteur des hanches sur le côté de la jupe révélait ses jambes toniques dans une paire de collants rayés transparents. Elle a stylisé sa robe avec un glamour magnifique avec une lèvre brillante rouge vif, un smokey-eye sensuel, un œil de chat et des cheveux à l’ancienne. Ses cheveux noirs étaient lissés en arrière et séparés sur le côté en un chignon bas avec une petite boucle sur un côté de son front.

Pendant ce temps, la veille, Kylie portait une paire de collants noirs Wolford Satin Opaque 50, avec un body à capuche Alaia noir décolleté, avec un long manteau en cuir noir doublé de soie sur le dessus. Elle a accessoirisé son look avec une paire de talons en cuir Ioannes Black Rococo et une paire de lunettes de soleil Miu Miu Black Shield Logo.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.