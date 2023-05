Kylie Jenner Rock Black Dress In Paris: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Letaissa Ali & Nac / SplashNews.com

Kylie Jenner, 25 ans, avait l’air incroyable lors d’une récente sortie à Paris, en France ! La magnat du maquillage portait la robe longue noire en sergé drapé Automne 2022 de Bottega Veneta, qui avait un décolleté plongeant, alors qu’elle était photographiée en train de marcher à l’extérieur d’un bâtiment. Elle l’a associé à des talons noirs de Lanvin alors que ses cheveux noirs étaient détachés et a ajouté des lunettes de soleil Bottega Veneta.

La beauté portait également un sac fourre-tout en cuir noir et portait un maquillage d’apparence naturelle. Elle a semblé saluer les spectateurs alors qu’elle se dirigeait vers l’extérieur par beau temps. Elle semblait également être en solo, mais on ne sait pas si elle avait rencontré d’autres personnes à l’intérieur des lieux qu’elle a visités.

Avant la dernière sortie de Kylie à Paris, elle a fait la une des journaux pour avoir eu une relation amoureuse avec Timothée Chalamet. Sa voiture a été repérée chez l’acteur à Beverly Hills, en Californie, jeudi et est partie quelques minutes plus tard, selon Page 6, qui a également publié des photos du véhicule. Étant donné que les vitres de la voiture sont fortement teintées, sa présence n’a pas été entièrement confirmée, mais la visite a certainement attiré l’attention.

Les jeunes stars ont d’abord suscité des rumeurs de romance lorsqu’elles ont été vues en train de discuter pendant la Fashion Week de Paris plus tôt cette année. Depuis lors, ils auraient fait diverses sorties ensemble, y compris un rendez-vous avec des tacos, mais aucun d’eux n’a confirmé une relation. Le mois dernier, une source a déclaré qu’ils « gardaient les choses décontractées » pour le moment.

«Ils gardent les choses informelles à ce stade. Ce n’est pas sérieux, mais Kylie aime passer du temps avec Timothée et voir où ça mène », a déclaré la source. Divertissement ce soir. « Ça a été vraiment amusant pour elle parce que c’est très différent de ses relations passées. C’est nouveau et excitant pour Kylie et elle s’amuse beaucoup.

La source a également déclaré que même si certains fans pensaient qu’ils rendraient public leur prétendue romance à Coachella, ils ont décidé de ne pas le faire. « Kylie a décidé qu’elle ne voulait pas rendre les choses publiques avec Timothée le week-end dernier à Coachella et voulait juste se détendre et s’amuser avec ses amis », a expliqué l’initié.

