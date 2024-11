Kylie Jenner révèle ses costumes d’Halloween 2024 : voir les photos

Si je suis honnête, Halloween 2024 a vraiment considéré le gâteau comme la célébration la plus spectaculaire à ce jour. Les célébrités se sont surpassées avec leurs costumes imaginatifs et élaborés, captivant les fans du monde entier. Prenez juste un moment pour apprécier Heidi Klum, qui s’est transformée en l’extraterrestre emblématique du film bien-aimé de 1982, ou Elsa Hosk, dont le portrait d’une précision envoûtante de la princesse Diana a fait vibrer les gens de la mode. Cependant, c’est l’ensemble audacieux de Kylie Jenner qui a véritablement volé la vedette et envoyé une onde de choc sur les réseaux sociaux.

Pour Halloween de cette année, Jenner a fait un saut audacieux sous les projecteurs, en incarnant le rôle de Demi Moore dans le film de 1996. Strip-tease. Elle a illuminé Instagram avec une reconstitution saisissante de l’affiche originale du film, posant au sol complètement nue, ses longs cheveux flottant dans une brise imaginaire. Mais elle ne s’est pas arrêtée là. Pour incarner pleinement son personnage, elle a publié une série de photos époustouflantes dans lesquelles elle reconstituait une scène mémorable du film, se pavanant sur un podium imaginaire dans un bar de strip-tease faiblement éclairé tout en se débarrassant de façon spectaculaire de la chemise blanche impeccable d’un homme, révélant un ensemble éblouissant de paillettes. soutien-gorge et culotte en dessous.

Si vous avez suivi les transformations d’Halloween de Kylie Jenner au fil des années, vous savez qu’elle adore nous surprendre avec plusieurs looks. Fidèle à son style avant-gardiste, elle a dévoilé cette année non pas un mais deux costumes supplémentaires. Juste avant Halloween, elle a ravi ses adeptes avec une série glamour de costumes « Barbarella » inspirés du classique de science-fiction de Jane Fonda de 1968. Dans son premier hommage au personnage, Jenner a affiché un haut court en cotte de mailles en métal associé à un bas de corps blanc et un string rouge. Elle a remplacé ses mèches sombres par un chignon blond fraise ludique orné de boucles douces et d’une frange élégamment balayée sur le côté. Pour son deuxième look inspiré de Barbarella, elle a enfilé un ensemble de fourrure noir et blanc rappelant la tenue originale de Fonda.

Pour couronner son extravagance de costumes d’Halloween, Kylie s’est associée à sa sœur, Kendall Jenner, pour recréer une scène nostalgique de Le film de Lizzie McGuire. Le duo a offert une sérénade aux fans avec le morceau emblématique « This Is What Dreams Are Made Of », avec Kendall dans le rôle de Lizzie McGuire, tandis que Kylie incarnait Isabella Parigi, vêtue d’une veste en cuir vert lime vibrante, d’une minijupe, de collants résille, et des bottes hauteur genou vertes chatoyantes.

Il est évident que Jenner n’a pas seulement participé à Halloween cette année, elle l’a dominé.