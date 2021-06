Kylie Jenner révèle que l’insécurité à propos des «petites lèvres» a conduit à l’empire des kits de lèvres

La personnalité de la télévision américaine et mannequin Kylie Jenner a récemment révélé que c’était une petite critique de ses lèvres au début de sa vie amoureuse qui a donné naissance au début de son empire de kits de lèvres. Selon Fox News, la fondatrice de Kylie Cosmetics a discuté de « l’insécurité » qu’elle avait à propos de ses lèvres lorsqu’elle était jeune lors de la première partie de la réunion « L’Incroyable Famille Kardashian » qui a été diffusée jeudi soir.

La jeune femme de 23 ans a confirmé à l’hôte Andy Cohen que son manque de confiance dans les fréquentations, en particulier lorsqu’elle embrassait des garçons pour la première fois, avait stimulé son « obsession » pour le maquillage.

«Je pense que mon amour pour le maquillage a commencé avec mon insécurité avec mes lèvres. J’avais de très petites lèvres et je n’y ai jamais pensé jusqu’à ce que j’aie l’un de mes premiers baisers et qu’un gars m’a dit: « Oh mon dieu, tu embrasses si bien mais tu as de si petites lèvres » ou quelque chose comme ça comme ça », a révélé Jenner, ce qui a surpris sa mère, Kris Jenner, et ses sœurs aînées Kendall Jenner, Kourtney, Kim et Khloe Kardashian.

Jenner a admis: « À partir de ce moment-là, je me suis senti impossible à embrasser. J’avais de l’insécurité parce que ce type m’a dit quelque chose une fois. J’ai eu une obsession pour le maquillage parce que je mettais mes lèvres au-dessus de mes lèvres et cela me donnerait confiance en moi. «

Jenner n’a pas détaillé sa décision d’obtenir des produits de comblement des lèvres lors de la réunion, mais a déjà admis avoir reçu des injections de lèvres « temporaires » pour repulper sa moue. Elle est connue comme la plus jeune milliardaire autodidacte, un titre qu’elle a reçu de Forbes deux années de suite. Jenner n’avait que 22 ans lorsque Kylie Cosmetics était évaluée à 1,2 milliard de dollars.

La star de « L’Incroyable Famille Kardashian » a vendu 51% de Kylie Cosmetics à la société de beauté Coty Inc. pour 600 millions de dollars. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait du titre, Jenner a humblement répondu que ce n’était pas une chose à laquelle elle se souciait beaucoup.

« Je ne me réveille pas le matin et ne me regarde pas dans le miroir en me disant ‘Bonjour, milliardaire autodidacte.’ Mais je veux dire, oui, c’est incroyable », a-t-elle déclaré. Jenner, qui est la mère de sa fille Stormi, a également répondu à la question d’un fan sur la raison pour laquelle Travis Scott apparaissait rarement sur E! série réalité.

« Je ne sais pas. Je suppose qu’il ne voulait parfois pas être filmé. Je n’ai jamais fait pression sur lui pour qu’il participe à la série », a-t-elle déclaré. Lundi, Jenner et le rappeur ont alimenté les spéculations selon lesquelles ils auraient ravivé leur ancienne relation alors que le duo et leur fille assistaient au Parsons Benefit annuel organisé par The New School à New York, où Scott a reçu un prix.

Une source a déclaré au magazine People que les parents de Stormi « se tenaient la main et semblaient complètement rétablis ». Scott a même montré un peu d’amour à Jenner lorsqu’il est monté sur le podium pour accepter son Parsons Table Award, en disant: « Femme, je t’aime tellement », selon l’initié. Mais le mariage n’est pas exactement dans l’esprit de Jenner pour le moment, avait-elle révélé à Cohen lors des retrouvailles de jeudi.