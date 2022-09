Kylie Jenner parle de son deuxième enfant, un fils qui, selon le magnat du maquillage, n’a toujours pas vraiment avoir un nom.

Kylie et sa maman, Kris Jenner, se sont arrêtées Le Late Late Show avec James Corden cette semaine pour parler de leur vie personnelle et de leurs entreprises, en faisant la promotion de la deuxième saison de The Kardashians sur Hulu ce mois-ci.

Bien sûr, le sujet du deuxième enfant de Jenner a été abordé, Corden demandant si un nom pour le petit garçon anciennement connu sous le nom de Wolf avait déjà été décidé. Bien que Kylie ne soit pas sûre à 100% de savoir s’ils s’en tiennent ou non à un nom pour le moment, elle a révélé que le nom du petit est toujours légalement Wolf, affirmant également que son petit ami Travis Scott propose constamment de nouvelles idées.

“Nous n’avons pas officiellement légalement changé le nom”, a déclaré Kylie. « Son nom est toujours Wolf. Wolf est son passeport, mais ce ne sera pas son nom. Nous attendons juste.

La fondatrice de Kylie Cosmetics a poursuivi en ajoutant que bien que le nom de son fils n’ait pas encore été officiellement changé, “Nous ne l’appelons pas Wolf” – ce à quoi l’hôte de fin de soirée a répondu : “Eh bien, comment l’appelles-tu ?”

« Vous savez… », a déclaré Kylie avant de faire une pause, amenant Corden à plaisanter, « Eh bien, ce n’est pas un bon nom. Vous ne pouvez pas l’appeler, ‘Vous savez.’ “ C’est alors que Jenner Kylie a admis qu’il y avait un nom, mais “nous ne sommes tout simplement pas encore prêts à le partager”. “Travis aime parfois… un jour, il dira ‘Oooh, ce nom est plutôt cool’ et le changera à nouveau. Donc, nous n’allons probablement pas le changer officiellement jusqu’à ce que … “ Kris est intervenue et a terminé sa phrase en plaisantant, “Il a 21 ans.”

Bien que l’entrepreneur n’ait pas révélé grand-chose sur le nom sur lequel il s’est concentré, Kylie a dit que ce n’était pas un autre animal.

Découvrez l’interview ci-dessous pour voir par vous-même les réponses de la fondatrice de Kylie Cosmetics :