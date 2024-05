Kylie Jenner révèle où elle en est réellement avec Jordyn Woods

« Je t’ai toujours dit que je ne voulais jamais que tu aies de regrets dans la vie », le créateur Good American, qui partage Vrai Thompson6 ans et fils Tatum Thompson, 21 mois, avec Tristan—noté. « Et moi, c’est sûr, je ne veux jamais que tu aies des regrets pour tout ce qui me vient. Et je te l’ai dit quand tu disais qu’elle te manquait et peu importe, je n’ai jamais eu de problème avec toi pour garder tes amitiés avec n’importe qui. Ce n’est pas mon travail dans la vie.

Pour Kylie, le tête-à-tête avec Khloe au sujet de son amitié avec Jordyn est celui qu’elle avait hâte d’avoir.

« Je suis heureuse d’avoir cette conversation avec Khloe parce que je pense que les gens ne comprennent pas vraiment à quel point le cœur de Khloe est pur », a expliqué Kylie dans un confessionnal, « et même juste après tout ce qui s’est passé, son énergie était toujours la même avec moi. « .

Comme l’a fait remarquer la jeune femme de 26 ans à propos de sa sœur aînée : « Elle dit : ‘Tu dois faire tout ce qui te rend heureux. Il n’y a rien de plus important pour moi que toi et ton bonheur.’ Et elle est juste très spéciale et j’aimerais que plus de gens sachent à quel point elle était spéciale. »

Et bien que Khloe, 39 ans, ait partagé qu’elle était toujours « frustrée » par le récit de sa position avec Jordyn, elle sympathise avec la position de Kylie dans tout cela.