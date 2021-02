Kylie Jenner révèle la nourriture délicieuse dont elle rêvait pendant le travail

Kylie Jenner avait une chose en tête pendant l’accouchement: du pain.

Le magnat de la beauté, qui a accueilli sa fille Stormi en 2018, a rappelé ses envies de travail lors d’une soirée avec Caitlyn Jenner le 24 février. Pendant le dîner chez Craig’s à West Hollywood, en Californie, Kylie a profité de son histoire Instagram pour partager la mignonne friandise avec ses fans.

«Fait amusant, Craig’s à Los Angeles a le meilleur pain de tous les temps, en particulier celui-ci», dit-elle en zoomant sur un bol de morceaux panés. «C’est ce dont j’avais besoin pendant tout mon travail et c’est la première chose que j’ai eue juste après avoir donné naissance à Stormi.

Comme les fans se souviennent peut-être, Kylie, 23 ans, a déjà parlé de ses envies de grossesse lors d’une session de questions et réponses sur Twitter en 2018, au cours de laquelle elle a dit aux fans qu’elle avait gagné 40 livres. et envie de gaufres Eggo. « Je ne les aimais jamais avant d’être enceinte et je n’en ai pas eu depuis que je l’ai eue », a-t-elle écrit, « Tellement étrange! Lol. »