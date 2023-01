Kylie Jenner révèle enfin le nom unique de son fils et partage les premières photos du petit garçon alors que les fans se déchaînent

KYLIE Jenner a partagé les premières photos de son petit garçon avec Travis Scott et a enfin annoncé son prénom unique.

La jeune femme de 25 ans a accueilli son deuxième enfant avec le rappeur en février mais a gardé son identité secrète jusqu’à présent.

Kylie est allée sur Instagram le 21 janvier pour annoncer que le nom de son fils est Aire, après l’avoir changé de Wolf.

Elle a partagé une série de photos donnant aux fans leur premier vrai regard sur le tot, dont elle a caché le visage sur les réseaux sociaux jusqu’à présent.

Pour la première image, elle et Aire ont posé pour un selfie miroir à la maison.

La star de Hulu a montré les cheveux bouclés et le visage adorable du petit alors qu’il était vêtu d’une grenouillère à imprimé requin.

D’autres photos ont emmené les fans dans la vie familiale de Kylie et Aire.

L’un d’eux le montrait souriant sur le canapé portant un bonnet, tandis qu’un autre le représentait assis sur une chaise haute.

Un autre plan, tiré d’une pellicule, a vu Kylie câliner son bébé par terre alors qu’il était vêtu d’un t-shirt blanc et d’un jean bleu.

L’alun de Keeping Up With the Kardashians a simplement sous-titré le message “AIRE” et ajouté un emoji au cœur blanc.

FANTASTIQUE FAMILIALE

La famille du magnat des cosmétiques s’est précipitée vers les commentaires pour partager son soutien et confirmer l’annonce du nom.

“Je t’aime Aire Webster”, a écrit la maman Kris Jenner, 67 ans.

“Mon garçon”, a jailli sa sœur Kendall, 27 ans.

Le frère aîné Khloe Kardashian, 38 ans, a écrit: « Le roi !!! Jeune roi !

“J’AIME SON NOM”

Les fanatiques de Kardashian étaient tout aussi enthousiastes à l’idée de partager leur adoration pour le petit.

“Oh mon Dieu, il est le plus mignon”, a écrit un fan alors qu’un autre était d’accord : “Quel bel enfant !”

Un troisième a écrit: “J’adore son nom!”

LOUP A SA PORTE

Kylie a annoncé pour la première fois l’arrivée de son fils le 6 février 2022, quatre jours après sa naissance.

Elle a d’abord nommé le garçon Wolf, mais a ensuite affirmé qu’elle et Travis l’avaient changé, déclarant que «ce n’était pas lui».

Les fans attendent avec impatience depuis des mois d’apprendre son nouveau surnom, mais Kylie a refusé de partager le nom à plusieurs reprises.

Elle et Travis n’ont pas non plus été pressés de révéler des détails sur leur fils.

Le visage d’Aire n’a jamais été montré sur des photos de médias sociaux auparavant, Kylie ne publiant que des photos de ses pieds ou des images prises de dos.

La fillette de onze mois est le deuxième enfant de Kylie avec Travis, avec qui elle partage également une fille de quatre ans, Stormi.

