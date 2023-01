Kylie Jenner révèle enfin le nom de son fils avec Travis Scott

Après presque un an d’intimité, Kylie Jenner a enfin révélé le prénom de son fils avec Travis Scott.

Après avoir d’abord révélé le nom de leur deuxième enfant comme “Wolf” avant d’admettre qu’ils voulaient le changer légalement, la fondatrice de Kylie Cosmetics a dévoilé le nouveau nom de son fils : Aire Webster.

Elle a fait la grande annonce sur Instagram, en publiant quatre photos absolument adorables du petit garçon, né le 2 février 2022.

La première photo est un selfie pris par Kylie, qui montre la mère de deux enfants et son fils se regardant dans le miroir. Le suivant est d’Aire seul, vêtu d’un bonnet noir et d’une chemise à manches longues avec un motif de voiture partout. La troisième diapositive présente également Jenner, qui se penche sur son fils alors qu’ils sourient et rient tous les deux tout en s’emmêlant dans les bras l’un de l’autre. Le dernier montre à quel point Aire ressemble à sa grande sœur Stormi, montrant son magnifique profil latéral alors que la lumière brille sur lui.

Bien sûr, les commentaires Instagram de Kylie étaient remplis de mots de soutien d’amis et d’autres célébrités, y compris sa mère Kris Jenner qui a écrit : “Je t’aime Aire Webster ❤️.

SZA a sauté dans les commentaires pour écrire “Omg angel 😍😍”, la meilleure amie de Kylie Anastasia Karanikolaou a commenté, “bébé Aire mon amour ❤️❤️🥹🥹🥹,” et Chloe Bailey a écrit, “il est si beau 😭.”

Jenner a également sauté dans la section des commentaires d’une page de fans sur Instagram pour clarifier la prononciation de son nom, certains fans supposant que le «e» à la fin de «Aire» signifiait qu’il se prononçait comme Stormi – mais, apparemment, ce n’est pas le Cas.

En réponse à la question, « pensez-vous que ça se prononce air ou airey ? Kylie a dit: “AIR ❤️.”

Quant à la raison du changement de nom, Kylie a expliqué un peu plus d’un mois après l’accouchement que le nom Wolf ne semblait pas convenir à leur fils.

“Pour info nos fils [sic] le nom n’est plus Wolf », a-t-elle écrit en mars 2022.« Nous n’avions vraiment pas l’impression que c’était lui. Je voulais juste partager parce que je continue de voir Wolf partout.

Maintenant, on dirait qu’ils sont assis avec Aire depuis un moment, et cela semble très bien convenir au petit.