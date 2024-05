Kylie Jenner révèle à quelle fréquence elle parle à Jordyn Woods lors d’une conversation franche avec Khloe Kardashian… cinq ans après le scandale de tricherie de Tristan Thompson

Par Brian Gallagher pour Dailymail.com





Kylie Jenner révèle qu’elle passe du temps avec son ancienne meilleure amie Jordyn Woods environ une fois par mois dans un nouvel épisode de Les Kardashian.

Kylie, 26 ans, est venue rendre visite à Khloe, 39 ans, pour qu’elle puisse lui raconter tout ce qui s’est passé à la Fashion Week de Paris, puisque Khloe n’y est pas allée.

Khloe déclare en confession : « Je ne suis pas allée à Paris pour la Fashion Week cette année, mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas FOMO, donc j’ai hâte d’avoir des nouvelles complètes de Kylie, et j’adore rattraper mon retard. d’elle.’

Khloe demande comment était Paris, disant qu’elle avait l’air incroyable, alors que Kylie a dit que c’était génial, ajoutant qu’elle y avait vu Jordyn Woods, 26 ans, l’ancien meilleur ami de Kylie qui avait eu une liaison avec l’ex de Khloe, Tristan Thompson, alors qu’il sortait avec Khloe, à l’époque. Février 2019.

« J’ai revu Jordyn à Paris. C’était amusant. Je pense que nous avons beaucoup plus de distance saine dans la relation. Maintenant, c’est comme si nous parlions une fois par mois. Je pense que ce que j’aime maintenant, c’est que le récit sur nous en ligne est également terminé. Comme quand on nous a vu quitter ce restaurant, c’était une histoire pendant un jour ou deux ou peu importe, et maintenant c’est comme fini.

« Les gens savent que nous sommes cool et plus personne n’en parle », dit Kylie, tandis que Khloe ajoute : « Je t’ai toujours dit que je ne veux jamais que tu aies de regrets dans la vie et je ne veux certainement jamais que tu en aies. regrette tout ce qui me vient. Je te l’ai dit quand tu disais qu’elle te manquait et peu importe, je n’ai jamais eu de problème avec le fait que tu gardes tes amitiés avec qui que ce soit. Ce n’est pas mon travail dans la vie.

Kylie ajoute en confession : « Je suis heureuse d’avoir cette conversation avec Khloe, parce que je pense que les gens ne comprennent pas vraiment à quel point le cœur de Khloe est pur. Même juste après que tout se soit passé, son énergie était toujours la même avec moi. Elle dit : « Tu dois faire tout ce qui te rend heureux. Il n’y a rien de plus important pour moi que toi et ton bonheur. Et elle est juste très spéciale et j’aimerais juste que les gens sachent à quel point elle était spéciale.

Khloe dit à Kylie : « Je suis vraiment frustrée, tout le récit sur elle et moi ou elle et toi ou moi et toi », comme le dit Kylie : « C’est un récit créé sur Internet qui n’existe même pas. »

« Tout à fait, et c’est donc quelque chose que j’adorerais derrière nous tous », a déclaré Khloe à Kylie, ajoutant en confession : « Ils mettent toujours les filles les unes contre les autres et en fait, il n’y a pas de problème. Je déteste qu’il faille choisir Team Jordyn ou Team Kylie et nous ne sommes pas comme ça parce que nous vivons simplement, nous ne réfléchissons plus trop à la situation », insiste Khloe en confession.

Khloe dit à Kylie : « Nous voulons juste une vie heureuse, paisible et saine, c’est tout ce que nous voulons », tandis que Kylie répond : « N’est-ce pas la vérité. »

Khloe dit que Kris est en train de « dîner avec quelqu’un », alors qu’ils décident de se faufiler chez elle et de voir de qui il s’agit et « de tendre une embuscade ».

Khloe ajoute en confession : « J’adore rendre visite à ma mère », comme le dit Khloe, « J’adorerais qu’elle soit énervée… oh Kylie est avec nous, elle ne sera pas énervée. »

« Pour qui se prend-elle, putain, en train de dîner sans nous le dire ? » Kylie dit alors qu’ils quittent la maison de Khloe, ajoutant: « Nous sommes ses putains de favoris. »

Ils entrent dans la maison et appellent leur mère pour lui demander avec qui elle dîne, mais Kris est seule, révélant qu’elle regarde Danse avec les stars.

« Eh bien, c’était beaucoup plus décevant que je ne le pensais. Je pensais que tu allais faire une orgie ou quelque chose comme ça », dit Khloe, alors que Kylie part voir ses enfants.

Jordyn est apparue dans Red Table Talk de Jada Pinkett Smith, révélant qu’elle ne lui avait jamais fait de lap dance et qu’ils étaient tous dans un grand groupe ensemble.

Elle a raconté que lorsqu’elle avait essayé de rentrer chez elle, il avait essayé de l’embrasser en disant : « Pas de passion, rien du tout ». En sortant, il m’a juste embrassé. C’était un baiser sur les lèvres. Pas de baiser avec la langue, pas de baiser. Rien. Je ne pense pas non plus qu’il ait tort, car je me suis permis d’être dans cette position.

Kylie Jenner a rompu les liens avec sa meilleure amie de l’époque après l’éclatement du scandale, même si en juillet 2023, elles ont été vues quittant un restaurant ensemble.