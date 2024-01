Kylie Jenner respire le glamour dans une robe noire transparente alors qu’elle quitte le restaurant Siena à Paris après avoir profité d’un dîner luxueux pendant PFW

Kylie Jenner respirait le glamour dans une robe noire transparente alors qu’elle quittait le restaurant Siena à Paris mardi.

L’ancienne de KUWTK, 26 ans, a montré son physique impeccable dans une robe midi portefeuille moulante, tout en enfilant d’élégants escarpins noirs.

La mère de deux enfants a tenté de faire profil bas dans la capitale française en se protégeant les yeux avec des lunettes de soleil à monture noire le soir.

Kylie a montré ses courbes dans l’ensemble body transparent et a affiché ses épaules toniques dans le bustier bardot.

Pour accessoiriser sa tenue, Kylie a opté pour un sac à main noir miniature uniquement pour le spectacle et a lissé ses tresses noires en un chignon noué.

Alors que Kylie sortait seule, sa mère Kris Jenner a été photographiée en ville en train de quitter un restaurant à proximité.

Kris, 68 ans, était radieuse dans une robe ajustée élégante, ornée d’un nœud au cou et de boutons chics.

Pour ajouter une touche de couleur, la femme d’affaires a associé son look à un sac à main en fausse fourrure multicolore.

Kylie et sa nouvelle flamme Timothee Chalamet vont bien neuf mois après le début de leur romance torride.

Le couple bien-aimé a montré leur alchimie lors des récents Golden Globe Awards où la star de Wonka, 28 ans, est restée aux côtés de la star de télé-réalité toute la nuit.

En fait, alors qu’ils étaient assis dans le public de la cérémonie de remise des prix, ils avaient les jambes entrelacées, a affirmé un témoin oculaire.

“Timothee s’est mêlé un petit moment mais était par ailleurs juste à côté de Kylie tout le temps”, a déclaré une source. Nous chaque semaine.

“Ils avaient une conversation très intime et ont partagé quelques baisers. Il était évident qu’ils avaient une alchimie incroyable.

La milliardaire était incroyable dans son ensemble saisissant

La belle a gardé la main baissée lorsqu’elle a été aperçue en train de quitter le restaurant italien à Paris

Plus tôt dans la soirée, Kylie a été photographiée en train de signer des autographes alors qu’elle retournait à sa voiture.

Elle avait l’air heureuse et détendue alors qu’elle discutait avec les fans de la ville.

Kylie a profité d’une soirée au milieu de la folie pendant la Fashion Week de Paris

Le même témoin a déclaré au média que le couple “ne pouvait pas se tenir la main”.

Lors de l’événement, ils se sont embrassés devant la caméra et un lecteur labial a affirmé qu’ils s’étaient dit “Je t’aime”.

Le couple a déclenché pour la première fois des rumeurs d’idylle en avril dernier, après s’être rencontrés à la Fashion Week de Paris quelques mois plus tôt.

Ils ont rendu leur relation très publique en septembre, semblant inséparables lors de la Fashion Week de New York.

Et maintenant, les sources de Us Weekly disent que le couple est “fou amoureux”.

La star de Dune a même rencontré les deux enfants du magnat de Kylie Cosmetics. Elle partage Stormi, cinq ans, et Aire, 23 mois, avec son ex-petit ami Travis Scott, 32 ans.

“Timothee les a rencontrés dans des situations de groupe où se trouvaient d’autres membres de la famille ou des amis”, a révélé une deuxième source du média.

“Ça n’a rien été où il n’y avait que Kylie, Timothée et les enfants dans un cadre intime. Et elle l’a présenté comme l’un des amis de maman. Kylie a l’impression que c’est [still] trop tôt pour leur faire savoir quoi que ce soit sur leur relation.

Et quant à sa famille, elle est fan de Timothée et Kylie, notamment Kris Jenner, 68 ans.

“Ils l’adorent absolument”, a ajouté la source. “Ils sont tous favorables à cette relation et espèrent vraiment qu’elle dure.”

La star de Call Me By Your Name a même été invitée à la célèbre fête de Noël des Kardashian.

La première source de Us Weekly convient que tout le monde « aime vraiment Timothée ; ils pensent qu’il est drôle et gentil et ils aiment à quel point il aime Kylie.

‘Tout se passe bien entre eux. Ils ont tous les deux des emplois du temps très chargés mais prennent le plus de temps possible l’un pour l’autre”, a expliqué la source.

« Timothée fait toujours sourire Kylie. Ils ont un lien très spécial.

Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, les choses ont commencé lentement, mais à l’automne, les deux étaient prêts à devenir plus sérieux.

La source de Us Weekly a poursuivi : “Ils ont beaucoup d’amis communs et ils aiment la même musique. Ils ont également un sens de l’humour similaire.

” Timothée fait toujours rire Kylie, et elle ne peut s’empêcher de sourire quand elle est avec lui. Il y a évidemment une attirance physique là-bas, mais ils se connectent aussi à un niveau plus profond.