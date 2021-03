Jenner a récemment partagé une histoire Instagram demandant des prières pour le maquilleur Samuel Rauda et diriger ses 222 millions d’abonnés vers un GoFundMe a commencé à l’aider à payer ses factures médicales. Selon le GoFundMe, Rauda a été victime d’un accident et « a subi une intervention chirurgicale majeure le dimanche 14/03/21 ». Aucun détail sur l’accident n’a été fourni.

Beaucoup sur les médias sociaux ont répondu en demandant pourquoi la star de télé-réalité et magnat du maquillage – qui a fait la liste Forbes des «60 femmes les plus riches de soi» et est apparue sur la couverture de la publication – n’a pas seulement payé les factures elle-même.

Jenner a publié une déclaration lundi sur ses histoires Instagram, écrivant: « Je pense qu’il est important pour moi d’éclaircir ce faux récit selon lequel j’ai demandé de l’argent aux fans et que je ne paie pas les factures médicales de ma maquilleuse. »

« Sam n’est pas mon maquilleur et malheureusement nous n’avons plus de relation personnelle mais j’ai travaillé avec lui il y a quelques années et je pense qu’il est le plus gentil », lit-on dans le communiqué. « J’ai vu mon maquilleur actuel et ami Ariel poster sur l’accident de Sam et le GoFundMe de sa famille et j’ai immédiatement appelé Ariel pour voir ce qui était arrivé à Sam. »