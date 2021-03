Kylie Jenner a répondu après avoir été critiquée pour ne pas avoir donné davantage à une page de financement en faveur d’une maquilleuse qui aurait été gravement blessée dans un accident de voiture.

La querelle a commencé lorsque L’incroyable famille Kardashians star et entrepreneur cosmétique ont partagé la page GoFundMe, mise en place pour payer les factures médicales de Samuel Rauda, ​​sur les réseaux sociaux. M. Rauda a été impliqué dans un accident et « a subi une intervention chirurgicale majeure » plus tôt en mars, indique la page.

Jenner, 23 ans, a fait un don de 5 000 $ (3 600 £) et a partagé l’appel avec ses 222 millions d’abonnés sur Instagram, en disant: « Tout le monde prend un moment pour dire une prière pour Sam qui a eu un accident le week-end dernier. Et glissez vers le haut pour rendre visite à sa famille. ‘va me financer. «

Image:

Jenner est le plus jeune des frères et sœurs Kardashian-Jenner



Alors que pour la plupart des gens, ce serait simplement une bonne chose à faire, certains utilisateurs n’ont pas tardé à souligner l’importante richesse de la star. En 2019, à l’âge de 21 ans, Jenner a été nommée le plus jeune milliardaire autodidacte de tous les temps par Forbes, bien que le magazine l’a ensuite dépouillée de son statut de milliardaire.

Pourtant, sa richesse n’a pas échappé aux utilisateurs des médias sociaux, qui ont déclaré qu’elle aurait dû donner plus à l’appel elle-même plutôt que d’encourager les fans à aider.

Jenner a maintenant répondu au contrecoup, affirmant qu’elle pensait que l’argent qu’elle avait donné compensait la différence entre le total collecté et la cible, et que ses intentions avaient été «déformées».

Dans un message sur les réseaux sociaux, elle a déclaré: « Il est important pour moi d’éclaircir ce faux récit selon lequel j’ai demandé de l’argent aux fans et que je ne paie pas les factures médicales de ma maquilleuse. »

M. Rauda n’est plus son maquilleur et ils « n’ont plus de relation personnelle », a-t-elle dit, mais a ajouté qu’elle travaillait avec lui il y a quelques années et qu’il était « le plus gentil ».

Jenner a déclaré qu’elle avait découvert l’appel grâce à sa maquilleuse actuelle et, lorsqu’elle a cliqué pour la première fois sur le site Web, l’objectif a été fixé à 10000 dollars (7200 £). Quelque 6 000 $ (4 300 £) avaient déjà été amassés, a-t-elle dit, alors elle a fait un don de 5 000 $ pour dépasser l’objectif.

Elle a ensuite partagé la page sur Instagram pour «gagner en notoriété si quelqu’un se sentait également obligé de partager ou de faire un don».

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Jenner a ajouté: « Je ne sais pas comment tout cela a été si tordu, mais sa famille a tendu la main … et est très reconnaissante de tous les dons, prières et amour envers Sam.

«Quiconque me connaît sait que je fais les choses avec mon cœur et j’essaie d’être utile chaque fois que je peux l’être.

« Restons tous positifs et gardons Sam, sa famille et tous ceux que vous connaissez qui traversent une période difficile dans nos prières. »

Après que Jenner ait initialement partagé la page, les dons ont augmenté. Il a maintenant un objectif de 120 000 dollars (86 000 £) et a recueilli plus de 100 000 dollars.

Jenner est la demi-soeur cadette de Kim Kardashian et a été aux yeux du public depuis qu’elle était enfant, grandissant devant la caméra dans Keeping Up With The Kardashians, la célèbre émission de télé-réalité de la famille qui se termine cette année.

Elle a lancé sa propre gamme de maquillage et de beauté, Kylie Cosmetics, en 2015.