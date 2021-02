Kylie Jenner a un mot pour sa meilleure amie Stassie Karanikolaou et sa sœur Kardashian de remplacement.

Le jeudi 4 février Kim Kardashian a un peu agité Internet lorsqu’elle a posté une photo d’elle avec la meilleure amie de Kylie. Alors que la mère de quatre enfants de 40 ans s’est jumelée avec le YouTuber de 23 ans dans des looks verts similaires avec de longues crinières brunes, la légende de Kim a vraiment conduit le moment à la maison.

Alors qu’elle plaisantait, « Le nouveau Kylie et Stass! »

Eh bien, le message n’est pas passé inaperçu par le fondateur de Kylie Cosmetics, qui a commenté avec un «peu importe» sans émotion.

« Je t’aime, » répondit Stassie. «Hehehe. Bien sûr, le message était très amusant avec Khloe Kardashian pesant avec approbation. « Hahahah j’adore ça », écrit-elle.

Kim et Stassie’s la séance photo semble être du récent voyage de la famille aux îles Turques et Caïques pour célébrer Stormi Webster. « C’était un voyage de filles pour célébrer Stormianniversaire dans l’un de leurs endroits préférés « , a déclaré une source à propos des vacances de Kylie avec son unique enfant, qui a eu 3 ans le 1er février. » Ils ont séjourné dans une villa privée où ils ont souvent séjourné dans le passé. Ils sont restés trois nuits et ont passé d’excellentes vacances à passer du temps à la plage, à nager, à faire des promenades en bateau et à jouer dans le sable. «

Kim a récemment publié des photos d’elle-même avec des filles Nord et Chicago tout en portant le même haut que celui qu’elle porte sur la photo avec Stassie. « Voyage de filles! » elle a sous-titré ce message.