Kylie Jenner réagit à la perte “déchirante” et “dévastatrice” d’un ami dans un nouveau message

KYLIE Jenner a rendu hommage à son ami, le rappeur Migos, Takeoff, après sa mort tragique mardi.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour partager sa dévastation face à la perte soudaine.

TikTok/Kylie Jenner

Kylie Jenner a pleuré son amie, Takeoff, après sa mort tragique mardi[/caption]

Getty

Le décollage de Migos a été tué par balle lors d’une soirée privée dans un bowling[/caption]

Kylie, 25 ans, a posté un extrait du clip du rappeur pour son nouveau morceau, Hotel Lobby.

Le natif de Géorgie a collaboré sur la chanson avec son oncle et coéquipier, Quavo.

Sous la vidéo, elle a exprimé son chagrin en écrivant: “tant de prières [insert prayer hands emoji] Que Dieu protège cette famille. déchirant. parti trop tôt. dévastateur [insert broken heart emoji].”

Son petit ami, Travis Scott, 31 ans, a également pleuré la perte du défunt rappeur sur sa page en publiant un cliché en noir et blanc du couple.

Il a écrit : « Pour toujours le cadet de l’espace. Forever the rocket the most humble the illest illest 4ever Take.”

Travis a rejoint Migos sur de nombreux morceaux, dont Give No Fxk des années 2020 et Kelly Price des années 2017.

De nombreuses autres personnes ont partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux, dont Drake, 36 ans, et la sœur de Kylie, Khloe Kardashian, 38 ans.

Takeoff, qui est né Kirshnik Khari Ball, aurait été abattu lors d’une soirée privée dans un bowling à Houston, au Texas.





Les policiers ont confirmé que le jeune homme de 28 ans et Quavo, 31 ans, étaient à la fête.

LA FUSILLADE

Selon certaines informations, l’artiste a été abattu à la tête ou au cou.

Quavo, qui n’a pas été blessé lors de la fusillade, a pu être entendu crier à l’aide, selon des images vues par TMZ.

On pouvait entendre les répartiteurs dire que cinq coups de feu avaient été tirés, selon des images audio obtenues par le point de vente.

On pense que le couple jouait aux dés lorsque la fusillade s’est produite.

Deux autres ont été emmenés à l’hôpital et environ 40 à 50 personnes étaient à la fête privée.

On ne sait pas ce qui a déclenché la fusillade, car l’enquête est en cours.

“PERTE DÉVASTANTE”

Takeoff a partagé une photo de lui debout à l’extérieur du bowling – quelques heures seulement avant sa mort.

Il a posté l’image à côté des paroles de la chanson Stop Breathing.

Et, Quavo a été vu dans une voiture avec Jas Prince – le PDG du Young Empire Music Group.

L’avocat de Takeoff, Drew Findling, a qualifié sa mort de “perte dévastatrice”.

Il a déclaré au New York Times : « Le monde commençait à en savoir plus sur Takeoff. C’était son moment de briller.

Findling a déclaré que la star du rap, qui était le cousin d’Offset, avait “un sentiment de paix à propos de son aura”.

Instagram

Kylie a déclaré qu’elle était “dévastée” par la mort du rappeur dans un nouveau post[/caption]

Instagram

Travis Scott, qui a collaboré avec Migos sur de nombreux morceaux, a également partagé un hommage à Takeoff[/caption]

Getty

On pense que Takeoff jouait aux dés avec son oncle et compagnon de groupe, Quavo, lorsque la fusillade s’est produite[/caption]