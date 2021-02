Kylie Jenner a trouvé un nail artiste « super exclusif »: Stormi Webster!

Le 25 février, le L’incroyable famille Kardashian star l’a emmenée sur Instagram Story pour montrer aux fans à quel point elle était talentueuse et Travis Scott‘s 3 ans est vraiment. Pendant que le magnat du maquillage se faisait les ongles, le tout-petit a aidé le technicien des ongles en peignant quelques coups de vernis à ongles beige.

« J’ai le meilleur artiste des ongles que vous les gars, » dit Kylie derrière la caméra alors que Stormi peignait soigneusement sa pointe en acrylique. « Elle est super exclusive. »

Comme Kylie l’a fièrement montré, le nail art n’est qu’un des nombreux talents de Stormi. Dans une autre vidéo de Story, le magnat de la beauté a montré à Stormi rouler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie pour créer une pizza maison.

Le duo maman et moi passe de nombreux moments mignons ensemble. En fait, plus tôt ce mois-ci, les deux ont fait un voyage aux îles Turques et Caïques pour célébrer le troisième anniversaire de Stormi.

Une source a dit à E! News à l’époque, « C’était un voyage de filles pour fêter l’anniversaire de Stormi dans l’un de leurs endroits préférés. Ils ont séjourné dans une villa privée où ils ont souvent séjourné dans le passé. »