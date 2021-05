Il devient très difficile de suivre le rythme des Kardashian – en particulier Kylie. La mannequin et femme d’affaires américaine Kylie Jenner a offert un traitement spécial à ses abonnés sur Instagram avec de nouvelles mises à jour quotidiennes. Célèbre pour son sens de la mode emblématique, son style de déclaration et sa propre entreprise de maquillage, Kylie est toujours à la une. Dans l’une de ses dernières séances photo, on peut voir la plus jeune « milliardaire autodidacte » posant pour la caméra assise sur un vélo tout en portant une robe monochrome rouge persane associée à des bottes noires aux genoux, un abat-jour rustique à lèvres rouges et des lunettes de soleil. Avec ses photos exclusives, Kylie a transformé le garage en une autre destination à la mode en posant entre deux motos.

Sur Instagram et Twitter, Kylie a également récemment publié une photo d’une collection de couleurs de ses chaussures: du rouge au violet, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Elle a sous-titré le message «raccords».

Alors que son message a attiré beaucoup d’attention pour les chaussures de la collection, les Indiens ont vu quelque chose de différent: ils ont vu la même condition en dehors d’un foyer indien lorsque vous avez plusieurs personnes (comme dans un Satsang).

Kylie est actuellement vue dans la 20e et dernière saison de L’incroyable famille Kardashian avec sa mère Kris Jenner, sa soeur et mannequin Kendall Jenner et ses demi-soeurs Kim, Khloe et Kourtney Kardashian. Elle est également propriétaire de la marque de beauté Kylie Cosmetics.

Kylie est également récemment devenue virale sur Internet – En 2016, la personnalité de la télévision millionnaire Kylie Jenner avait partagé une recette de ramen sur son Snapchat et elle semble maintenant être revenue à la mode sur TikTok. La propriétaire de Kylie Cosmetics, âgée de 23 ans, avait expliqué qu’elle aimait avoir ses nouilles ramen et que les ingrédients étaient assez basiques, notamment des nouilles au poulet, des œufs, de l’ail en poudre et une cuillerée de beurre. Maintenant, TikTok, où de nouvelles recettes comme les pâtes feta végétaliennes et les céréales de la nature continuent à apparaître, les utilisateurs ont relancé la recette de Kylie et partagent leurs propres idées sur la façon dont ils aimeraient manger leurs nouilles ramen. Ce plat rapide et facile à préparer a été bien accueilli par les étudiants qui essaient toujours de manger des repas copieux sans la préparation élaborée et la liste des ingrédients.

