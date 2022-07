Kylie Jenner publie les pieds de son fils dans la vidéo de bébé de Kylie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Kylie Jenner a posté un autre bref aperçu de son fils, maintenant âgé de 5 mois. La star de télé-réalité, 25 ans, faisait la promotion de son nouveau baume apaisant Kylie Baby et de son bâton pour les lèvres et les joues alors qu’elle essayait les produits sur son petit garçon et sa fille Stormi4 ans, dans la vidéo partagée sur Instagram le jeudi 14 juillet. En partie à travers le clip, on voit Kylie aux longs ongles presser un baume apaisant avant de l’appliquer sur les jambes et les pieds nus de son fils !

Plus à propos Kylie Jenner

“Mes espaces préférés dans les chambres de mon enfant + nouveau @kyliebaby”, a-t-elle écrit sur la légende, faisant référence au regard sur les chambres de Stormi et de son fils – y compris leurs ratés et chaussures de créateurs. “notre baume apaisant et notre stick lèvres et joues sont désormais disponibles sur KylieBaby.com”, a-t-elle ajouté.

Stormi semblait être la plus excitée à propos du lancement alors que la bambine appliquait seule le stick pour les lèvres et les joues sur son visage ! La fillette de 4 ans portait une robe d’été de couleur crème avec ses cheveux en queue de cheval alors qu’elle tenait le bâton, clairement une experte sur la façon d’utiliser le produit, qui se vend 14 $ en ligne.

Chronologie des relations entre Kylie Jenner et Travis Scott : de la première rencontre à 2 bébés ensemble

Kylie et son petit ami Travis Scott ont rarement publié des aperçus de leur deuxième enfant depuis sa naissance le 2 février 2022. Le couple a annoncé qu’il était né avec une publication conjointe sur Instagram d’une photo en noir et blanc, montrant juste Stormi tenant la main de son nouveau petit frère. Quelques jours plus tard, elle a révélé que son fils s’appelait Loup Jacques Webster – une ode au nom de naissance de Travis, Jacques Webster – mais a ensuite déclaré que ce n’était plus le cas en mars.

“Pour votre information, le nom de notre fils n’est plus Wolf”, a-t-elle révélé via l’histoire Instagram, tout en déposant simultanément une vidéo YouTube intitulée “To Our Son. Elle a ajouté: “Nous n’avions vraiment pas l’impression que c’était lui. Je voulais juste partager parce que je continue de voir Wolf partout. Kylie et Travis n’ont pas encore annoncé le nouveau nom du bébé de 5 mois.