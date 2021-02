La star de la télé-réalité et magnat du maquillage Kylie Jenner a l’air rêveuse dans une nouvelle photo de bikini qu’elle a publiée lundi.

Dans l’image ensoleillée qu’elle a partagée sur Instagram, Kylie affiche ses courbes dans un bikini noir. Elle joue avec ses longs cheveux noirs sur la photo, qui compte actuellement plus de 10,1 millions de likes.

« Dreamy », a écrit Kylie, sur l’image.

Kylie est actuellement en vacances aux îles Turques et Caïques, où sa fille Stormi a eu un an de plus lundi. Les sœurs de Kylie Kim, Khloe et Kourtney Kardashian seraient également avec le duo mère-fille.

Kylie a partagé un tas de photos de ses vacances.

En décembre, Kylie a pris tout le monde par surprise lorsqu’elle a partagé un clip qui présente ses vrais cheveux – elle les porte courts et rouges. Dans la vidéo, elle dit: « Mes vrais cheveux sont cuuute, je dois leur donner plus d’amour. »

La personnalité de la télé-réalité et magnat du maquillage, Kylie Jenner, a lancé son empire de cosmétiques en 2014. Elle a transformé ses médias sociaux en une base de clients dédiée en utilisant environ 250000 $ de revenus de mannequinat pour payer une société extérieure pour produire des kits pour les lèvres de marque Kylie – 29 $ paquets de rouge à lèvres avec crayon à lèvres assorti. Le premier lot de 15 000 kits pour les lèvres s’est vendu dans la première minute. Elle s’est rapidement agrandie, sortant 500 000 kits en six teintes quelques mois plus tard.