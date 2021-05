Kylie Jenner prend des photos et du champagne sur son jet privé de 72 millions de dollars lors d’une escapade entre filles pour l’anniversaire de BFF Yris Palmer

KYLIE Jenner a emmené sa meilleure amie Yris Palmer dans son jet privé de 72 millions de dollars pour une escapade entre filles pendant le week-end.

Le couple s’est envolé pour célébrer l’anniversaire de Yris, prenant des cocktails, du champagne et des coups en cours de route.

dix La meilleure amie de Kylie Jenner, Yris Palmer, s’est envolée pour un voyage entre filles avec elle pour son anniversaire Crédit: Instagram

Les deux mamans – Yris a sa fille Ayla et Kylie a sa fille Stormi Webster – avait un itinéraire complet de plusieurs jours pour le voyage, avec une ventilation imprimée pour qu’ils puissent regarder pendant le vol.

Avant de pouvoir se rendre à l’un des moments officiels de l’itinéraire, Kylie et Yris ont apprécié tout ce que le Garder le contact avec la star de KardashianLe jet privé de a dû partir.

Yris était assise avec style sur un siège en cuir blanc moelleux et son repose-pieds d’accompagnement alors qu’elle portait un ensemble de salon bleu et une paire de pantoufles Kylie tout en sirotant un cocktail.

Dans un autre cliché partagé depuis le ciel, six verres de champagne rosé étaient prêts à être acclamés et sirotés par les filles.

dix Elle a amené sa fille Ayla de l’escapade Crédit: Instagram

dix Ils ont apprécié des cupcakes sur le vol avec le nom d’Yris dessus Crédit: Instagram

dix Kylie a emmené la fille d’anniversaire Yris et d’autres amis dans son jet privé, profitant de photos tout au long de la journée Crédit: Instagram

La fête en avion ne s’est pas arrêtée là, cependant, car il y avait aussi des boissons tropicales avec des tranches d’ananas et de petits parapluies, ainsi que des photos nocturnes.

Quelques autres amis se sont joints pour l’escapade, et ils ont tous levé leurs petites lunettes et ont applaudi avant de renvoyer l’alcool.

Kylie a crié juste avant de boire le sien: « A Yris! »

Une fois qu’ils sont descendus de l’avion, le plaisir a continué.

dix Ils avaient également du champagne rosé et des cocktails pendant le vol Crédit: Instagram

dix Yris a partagé un itinéraire complet pour son voyage d’anniversaire Crédit: Instagram

Le voyage d’anniversaire comprenait un bon dîner le mercredi, un «bateau pour une petite île» le jeudi pour «jet-skis et plongée en apnée au bar de mer», une journée à la piscine et à la plage le vendredi qui comprend également des massages et une dégustation de vins et de fromages.

Samedi soir, Kylie a éclaté une vidéo d’eux sur un bateau, se dirigeant vers un belvédère joliment éclairé qui les attendait.

Ils sont descendus à la station balnéaire et ont apprécié un dîner décadent, applaudissant un peu plus pour la fille d’anniversaire, cette fois avec du vin et des cocktails.

dix Elle a eu droit à un énorme gâteau d’anniversaire après le dîner du samedi soir Crédit: Instagram

dix La fille de Kylie, Stormi, et la fille de Yris, Ayla, ont passé du bon temps avec des amis Crédit: Instagram

Pour le dessert, Yris a eu droit à un gâteau géant rose et blanc.

Sa fille Ayla et la fille de Kylie, Stormi, étaient également en voyage, mais elles ont laissé leurs mamans s’amuser pendant qu’elles restaient la plupart du temps en retrait et traînaient ensemble.

Plus tôt ce mois-ci, Kylie s’est installée à Miami pour fêter l’anniversaire de son ex et bébé papa Travis Scott.

L’ex-couple s’est séparé en 2019, bien qu’ils aient une bonne relation de coparentalité et restent des amis proches.

dix Kylie a célébré l’anniversaire de son ex et bébé papa Travis Scott à Miami plus tôt ce mois-ci Crédit: Instagram

La star de télé-réalité était magnifique dans un robe moulante à motif avec une découpe dans le bas du dos lors de la fête au club LIV pour l’anniversaire du rappeur.

Les ex ont dansé ensemble avant de retourner à Los Angeles en elle jet privé.

Kylie a récemment célébré Travisle style de famille de l’anniversaire aussi, car elle a posté un jolie photo de son bébé papa câliner leur fille Stormi, trois ans.