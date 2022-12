Kylie Jenner pourrait témoigner lors du procès contre le rappeur Tory Lanez après avoir prétendument « tiré » sur Megan Thee Stallion

KYLIE Jenner devra peut-être témoigner dans le procès de Megan Thee Stallion contre Tory Lanez.

Tory a été accusé d’avoir tiré sur Megan dans le pied après une fête à la piscine au manoir de Kylie à Los Angeles en juillet 2020.

TikTok/kyliejenner

Getty

Tory a été accusé d’avoir tiré sur Megan dans le pied après une fête à la piscine chez Kylie en juillet 2020[/caption]

Plus de deux ans plus tard, le procès pour voies de fait de Tory a finalement débuté plus tôt cette semaine.

Le rappeur canadien – de son vrai nom Daystar Peterson – a été accusé d’agression avec une arme à feu semi-automatique et de port d’arme dissimulée dans un véhicule.

S’il est reconnu coupable, le trentenaire risque jusqu’à 12 ans de prison.

L’avocat de Tory aurait pu utiliser Kylie, 25 ans, et le petit ami de sa mère Kris Jenner, Corey Gamble, 42 ans, comme témoins de la défense parce qu’ils étaient à la fête ce soir-là.

En savoir plus sur Kylie RAE-LLY PAS INTÉRESSÉ Kylie accusée de comportement “snob” envers l’ex-meilleure amie de sa sœur Kourtney ‘ÉGOÏSTE!’ Kylie et Travis déchirés pour avoir volé dans des jets privés séparés au même endroit

“L’avocat de Tory a déclaré au juge que Kylie Jenner et Corey Gamble figuraient sur sa liste de témoins à décharge possibles car ils étaient présents à la fête à la piscine de Kylie avant la fusillade de juillet 2020”, tweeté Lundi, la journaliste de Rolling Stone, Nancy Dillon.

“La dispute, tout a commencé là”, a déclaré l’avocat de la défense de Tory.

Le procès pour voies de fait a commencé lundi avec la sélection du jury à Los Angeles.

Le rappeur a été libéré de l’assignation à résidence après qu’un juge a rejeté une objection des procureurs, selon Rolling Stone.

Tory a été assigné à résidence en octobre après que le rappeur August Alsina a allégué qu’il l’avait “battu” à Chicago le 18 septembre – ce que Tory a nié plus tard.

Les procureurs du procès contre Tory ont affirmé avoir suffisamment de preuves pour condamner le rappeur pour port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule, usage personnel d’une arme à feu et agression avec une arme à feu semi-automatique.

Ils seraient sur le point d’appeler l’ancienne amie de Megan, Kelsey Harris, comme témoin lors du procès.

Kelsey était dans la voiture avec Tory lors de la fusillade présumée en 2020.

Les déclarations liminaires du procès doivent avoir lieu le 12 décembre.

TOURNAGE CAUCHEMAR

Megan, 27 ans, a publiquement accusé Tory de lui avoir tiré une balle dans les pieds plusieurs semaines après l’incident.

En juillet 2020, elle a quitté une fête défiant le verrouillage de la maison de 36 millions de dollars de Kylie dans le SUV de Tory avec Tory et son ancienne assistante Kelsey.

Le musicien est sorti de la voiture après qu’une dispute a éclaté.

“J’ai demandé au chauffeur de garer la voiture, et j’aurais dû rester en dehors de la voiture”, a-t-elle expliqué dans une interview en larmes avec Gayle King en avril.

Après quelques persuasions, elle est remontée dans la voiture, mais la chanteuse de Savage a déclaré que la dispute s’était « aggravée », alors elle est sortie du véhicule une fois de plus.

La dispute s’est intensifiée et Megan a entendu un homme crier: “Dance b *** h.”

“Il est debout au-dessus de la fenêtre en train de filmer et je ne voulais même pas bouger, je ne voulais pas bouger trop vite parce que je me dis:” Oh mon Dieu, si je fais le mauvais pas, je ne sais pas s’il est va me tirer dessus et me tuer.

« J’avais vraiment peur parce qu’on ne m’avait jamais tiré dessus auparavant. Et j’ai regardé mes pieds parce que l’adrénaline montait si fort que je ne savais pas s’il m’avait frappé. Je peux le sentir mais je n’étais pas sûr de ce qui se passait.

“Et donc je regarde mes pieds et je me dis” Oh mon Dieu, je saigne vraiment. “”

MEGAN PARLE

Megan – de son vrai nom Megan Pete – a également allégué que Tory lui avait offert 1 million de dollars pour garder le silence sur l’incident.

Megan s’est prononcée pour la première fois contre Tory en août 2020.

Elle a écrit sur Instagram : “Je n’ai rien dit à la police, parce que je ne voulais pas que nous ayons plus d’ennuis que nous étions sur le point d’en avoir.

“Arrêtez d’agir comme si les femmes noires étaient agressives alors qu’elles ne font que parler des faits et que vous ne pouvez pas le supporter.”

Lorsque la police est arrivée, la beauté texane a déclaré qu’elle leur avait dit qu’elle avait marché sur du verre brisé – mais a déclaré plus tard qu’elle craignait que les flics ne commencent à tirer s’ils savaient qu’il y avait une arme à feu impliquée.

Bien que Tory ait été arrêté à l’époque pour avoir porté une arme dissimulée dans un véhicule, il n’a été inculpé qu’en octobre 2020.

Getty

Instagram

Elle a partagé une photo de ses horribles blessures à l’époque[/caption]

Youtube/Vogue

Tory et Megan étaient à une fête au manoir de Kylie plus tôt dans la soirée[/caption]