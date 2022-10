Kylie Jenner porte une robe en latex noir pour un rendez-vous galant avec Travis Scott – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TheRealSPW / MEGA

Kylie Jenner et Travis Scott est sorti pour un rendez-vous amoureux le jeudi 13 octobre. La star de télé-réalité, 25 ans, et le rappeur, 31 ans, se sont tenu la main en arrivant pour dîner chez Craig’s. Travis l’a gardé décontracté, mais Kylie était absolument magnifique dans une minuscule robe en latex noir, qui semblait avoir un motif de rose au centre. Les deux hommes ont été accueillis par des photographes alors qu’ils sortaient de leur voiture et se dirigeaient vers le restaurant.

En plus de la robe noire, Kylie a porté des bottes assorties et a emporté un petit sac à main avec elle dans le restaurant. Elle a également peint ses ongles en noir pour correspondre à sa tenue. Pendant ce temps, son petit ami portait un t-shirt noir sous une veste grise avec une bordure en fourrure autour du col, ainsi que des nuances et une casquette noire. Le couple entra rapidement dans le restaurant et se tint la main alors qu’ils allaient de leur voiture à Craig’s.

Le look était très différent d’une tenue inspirée d’Halloween que Kylie arborait lors du tournage d’un épisode de son amie de Hailey Bieber Série YouTube Qui est dans la salle de bain. Le copain de Kylie a partagé une photo Instagram d’elle dans une baignoire confortable avec un squelette et portant de la peinture verte pour le visage, ressemblant au personnage d’Elphaba de Méchant. La méchante sorcière de l’Ouest n’est pas le seul personnage que la fondatrice de Kylie Cosmetics a récemment habillé. Elle avait également un look inspiré de Batgirl pour un Homme chauve-souris collaboration pour sa nouvelle ligne de maquillage. Kylie a montré le look dans son annonce sur Instagram.

Kylie et Travis se fréquentent depuis 2017, malgré une brève rupture en 2019. Le couple a deux enfants : une fille Stormi, 4, et un fils, 8 mois. Alors que l’entrepreneuse de beauté a d’abord annoncé que le nom de son fils était Loup, elle a rapidement annoncé que le couple avait décidé que ce n’était pas bon pour leur petit garçon. Pourtant, elle a révélé qu’elle avait à l’origine choisi le nom sous la «pression» de lui donner un nom pour que son fils ait un numéro de sécurité sociale. “Khloé [Kardashian] a dit – la veille de notre signature – “Et Wolf?” Et j’ai aimé le “WW”. Donc j’ai juste mis Wolf Webster à ce moment-là. Mais juste après avoir signé le certificat de naissance, je me suis dit… qu’est-ce que je viens de faire », a-t-elle révélé dans un récent épisode de Les Kardashian. En septembre, elle a révélé que le nom de son fils était toujours légalement Wolf, lors d’une apparition sur Le spectacle tardif.

