Kylie Jenner porte une robe de poupée noire sans bretelles avec des bottes hauteur genou

Samedi, Kylie Jenner apprécié une autre soirée pendant la Fashion Week de Paris dans un ensemble accrocheur, cette fois vêtue d’un look MM6 Maison Margiela pour un dîner à Diep. La robe bustier noire babydoll mettait en valeur son décolleté et l’ourlet terminait à mi-hauteur de ses cuisses. Elle a associé la robe à des bottes hauteur genou beiges avec une jambe large qui s’affaissait à la mode pendant qu’elle marchait.

Elle avait les cheveux lissés en arrière et portait un sac à main noir. Elle avait un œil légèrement charbonneux et un rouge à lèvres rose foncé. À ses oreilles se trouvaient une paire de clous en diamant. La fondatrice de Kylie Cosmetics partagé un carrousel de photos de la tenue sur Instagram, posant dans divers intérieurs parisiens emblématiques. Sur une photo, elle portait également une paire de lunettes de soleil noires.

Dans la légende, elle a écrit : « parissssss je t’aime ».

Sa sœur Khloé Kardashian a commenté : « J’aime tout dans ce look de la tête aux pieds. »

Elle a également partagé quelques photos d’elle en train de se maquiller pour la soirée, plaisantant dans la légende en disant qu’elle n’était qu’une « fille glamour ».

Le jeudi 25 janvier, Jenner a assisté au défilé Maison Margiela avec sa sœur, Kim Kardashian, et sa mère, Kris Jenner. Jenner portait une robe argentée semi-translucide avec des manches plaquées et des mèches de tissu gris assorties autour de ses poignets. Elle avait les cheveux lissés en arrière et associait cette robe accrocheuse à des escarpins blancs.

Alors que Jenner profite de Paris avec sa famille, son petit ami Timothée Chalamet n’était nulle part en vue. Ils ont été vus ensemble pour la dernière fois en train d’être affectueux lors des Golden Globe Awards. C’est une saison chargée pour les deux célébrités, mais une source a déclaré Hebdomadaire américain qu’ils ont pris le temps de se voir.

“Timothee s’est mêlé un petit moment mais était par ailleurs juste à côté de Kylie tout le temps”, a déclaré l’initié à propos de la soirée de remise des prix. «Ils avaient une conversation très intime et ont partagé quelques baisers. Il était évident qu’ils avaient une alchimie incroyable.

Les choses ont commencé à devenir plus sérieuses pour le couple, et Chalamet aurait déjà rencontré les deux enfants du magnat de la beauté, Stormi, cinq ans, et Aire, deux ans, avec qui elle partage avec son ex-petit ami Travis Scott.

“Timothee les a rencontrés dans des situations de groupe où se trouvaient d’autres membres de la famille ou des amis”, a déclaré une deuxième source à la publication. « Il n’y a rien de tout cela où il n’y a que Kylie, Timothée et les enfants dans un cadre intime. Et elle l’a présenté comme l’un des amis de maman. Kylie a l’impression que c’est [still] trop tôt pour leur faire savoir quoi que ce soit sur leur relation.