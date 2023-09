Kylie Jenner porte une robe à paillettes pour la Fashion Week de Paris : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock/John Florea/20th Century Fox/Kobal/Shutterstock

Kylie Jenner26 ans, a canalisé son intérieur Marilyn Monroe lors de la Fashion Week de Paris le 28 septembre ! Alors qu’elle assistait au défilé Schiaparelli en soutien à sa sœur mannequin Kendall Jenner, 27 ans, la plus jeune KarJenner a séduit dans une robe à paillettes ornée d’un motif en trou de serrure sur le devant. Kylie a accessoirisé la robe Schiaparelli avec des boucles d’oreilles en forme de gouttelettes d’or, des talons beiges et une lèvre rose mauve.

@Kylie Jenner ♬ son original – Vogue

La fondatrice de Kylie Cosmetics a ajouté un smokey eye pour lier l’ensemble et a bercé ses tresses couleur corbeau dans des vagues classiques d’Hollywood. Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager diverses photos et vidéos de sa robe accrocheuse le même jour. « F ****** l’heure du spectacle !!! @schiaparelli », a-t-elle sous-titré une vidéo repartagée sur Instagram à partir de son TikTok. Dans le clip, la jeune femme de 26 ans a exhorté sa famille à se mettre en route en leur criant dessus. « Allons en famille, c’est l’heure du spectacle ! » Les Kardashian » a plaisanté la star en plaisantant.

Peu de temps après que la bombe brune ait partagé son look via les réseaux sociaux, de nombreux fans de Kylie ont profité des commentaires pour la complimenter sur sa tenue chic. « Le corps est CORPS », s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « C’est l’ère de Kylie !!!!! Montre l’heure bébé !!!” Pendant ce temps, un autre fan n’a pas pu s’empêcher de dire que Kylie a mieux canalisé la défunte Marilyn que sa sœur, Kim Kardashian, 42 ans, l’a fait au Met Gala 2022. « C’était plus que Marilyn ne pourrait jamais donner », a écrit le fan.

@Kylie Jenner à Paris 🪩✨ portant un correcteur pelucheux puissant de 4,5 W, une palette mate classique, du kylash, un baume lumineux Pink Me Up, une moue précise à la cannelle (à venir) et un gloss goutte à goutte Fall In Love pic.twitter.com/OTWoZ7sgXv – Kylie Cosmétiques (@kyliecosmetics) 28 septembre 2023

Plus tard, Kylie a été aperçue aux côtés du chanteur Rosalia, 31 ans, alors que les deux étaient assis au premier rang lors du défilé de mode. La chanteuse de « Bizcochito » et Kylie ont fait tourner les têtes en bavardant au premier rang tout en appréciant le spectacle. Plus tôt, au milieu de PFW, la mère de deux enfants a été aperçue en train de prendre des selfies avec Rosalia lors du défilé Prada le 21 septembre. Kylie et sa meilleure amie au premier rang ont ensuite pris d’autres selfies lors de l’événement Acne Studios le 27 septembre.

La maquilleuse a également présenté un autre look époustouflant lors de son passage à Paris le 27 septembre. Kylie a porté une robe blanche moulante juste après sa sortie avec son petit ami. Timothée Chalamet. Quelques jours auparavant, le Wonka La star a gentiment tenu le doigt de Kylie pendant qu’ils entraient dans la fête d’anniversaire de Rosalia. Timmy et sa principale dame ont été liés pour la première fois en avril 2023 et ont confirmé leur romance lorsqu’ils ont emballé leur PDA à l’US Open le 10 septembre.