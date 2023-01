Kylie Jenner porte un haut court et des leggings pour l’entraînement : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : splashnews.com

Kylie Jenner est prêt pour un peu de temps de gym ! La magnat du maquillage, 25 ans, a montré son ensemble d’entraînement noir élégant dans une histoire Instagram publiée le vendredi 6 janvier, portant un soutien-gorge de sport noir et des leggings ajustés assortis. Elle a ajouté une nouvelle paire de baskets blanches alors qu’elle se filmait marchant dans le couloir de son manoir de style complexe de 36,5 millions de dollars dans le quartier exclusif de Holmby Hills à Los Angeles. Elle est également apparue pour ajouter des colliers en or empilés.

Le teint de la fondatrice de Kylie Skin était éclatant alors qu’elle semblait se maquiller librement pour la séance de transpiration, gardant ses cheveux couleur corbeau en queue de cheval haute. Ses sourcils étaient impeccablement façonnés pour encadrer son visage, tandis que ses cils – probablement dus à des extensions – semblaient se courber vers le haut pour une touche de glamour. Kylie était également sûre de donner à ses millions d’abonnés Instagram un aperçu de son derrière alors qu’elle se dirigeait apparemment vers une salle de sport chez elle, qui comprend une piscine avec des cabanes et de nombreux autres équipements.

Kylie — qui a donné naissance à son deuxième enfant avec Travis Scott,, un fils, en février 2022 – a déjà partagé qu’elle s’était entraînée via sa sœur Kourtney Kardashian, 43 ans. Elle a déclaré sur Instagram que le duo de sœurs aimait “beaucoup de HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité)” mais qu’elle “doit constamment changer de mouvement” pour rester engagée. Elle a expliqué que les deux s’entraînaient généralement pendant une heure. « C’est dur, mais ça me fait du bien. Kourtney aime faire exploser la musique”, a-t-elle également déclaré, révélant qu’à l’époque, elle aimait écouter des copains PartyNextDoor‘s airs.

Sa sœur aînée Khloe kardashian a également partagé son point de vue sur la routine d’entraînement de Ky au début. “Elle est venue avec Kourt et moi une fois, quand [our trainer] Enfiler nous formait. Don fait quatre trimestres à chaque session et Kylie n’est restée qu’un trimestre », a déclaré la fondatrice de Good American, 38 ans, en 2018.« Quand elle partait, nous nous disions: “Bonjour?” Elle est comme, ‘Non, je vais bien. Je ne ressens pas ça. Et elle vient de s’éloigner. Elle n’a pas non plus de remords. On s’est dit : ‘Kylie, tu n’as fait qu’un quart !’ et elle est comme, ‘C’est tout ce que je voulais faire.’ OK alors, tu le fais, Kylie ! » Khloé a ri. Comme les temps ont changé !

