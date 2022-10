Kylie Jenner porte un haut court blanc et une veste en cuir: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jonathan Paciullo/SIPA/Shutterstock

Kylie Jenner a laissé ses fans baver devant un selfie miroir grésillant une fois de plus. Le milliardaire, 25 ans, est allé sur Instagram le 24 octobre et a partagé une photo fumante alors que le KUWTK La star portait un crop top blanc avec un slip assorti et une veste en cuir foncé. Le cliché sexy de Kylie est arrivé deux jours seulement après Travis Scott31 ans, a apparemment mis fin aux rumeurs de tricherie avec son ex présumé, Rojean Kar.

https://www.instagram.com/p/CkG2LJwvonZ/

La magnat de Kylie Cosmetics avait l’air magnifique comme d’habitude alors qu’elle montrait son “nouveau combo de lèvres préféré”. La star de télé-réalité a balayé ses mèches sombres emblématiques dans un chignon lâche avec une douce mèche de frange pour complimenter son visage. Elle a associé sa lèvre rouge audacieuse à un œil mat fumé et à de longs cils sombres. Kylie a complété son look décontracté avec quelques grosses bagues en argent et a fait un énorme sourire à la caméra.

L’instantané sensuel de Kylie survient deux jours seulement après que Travis a semblé dénoncer les rumeurs selon lesquelles il avait passé du temps avec le modèle Instagram tout en sortant avec Kylie. Tout a commencé lorsque Rojean a posté une vidéo sur son Instagram le 20 octobre qui la montrait traîner sur le plateau de production de Travis, alors que le rappeur était vu en arrière-plan, par La salle de l’ombre. Prenant ses propres histoires Instagram le 22 octobre, Travis a apparemment fait référence aux accusations, cependant, sans nommer de noms, a affirmé qu’il “ne connaît pas” la “personne non invitée” sur son plateau.

Travis Scott met fin aux rumeurs de tricherie pic.twitter.com/wXuWtFGcbZ – LA FLAMME (@TravisxDiary) 23 octobre 2022

Peu de temps après que Travis ait partagé le message, Rojean a répondu dans un message vidéo et a déclaré: “Ok, ce que nous n’allons pas faire, c’est me mentir”, par La salle de l’ombre. Rojean a poursuivi en disant que l’artiste hip hop a “définitivement été” avec elle et “tout le monde” l’a vu avec elle. Plus tard, elle a posté des captures d’écran de prétendus textes entre elle et Travis, également partagés par La salle de l’ombre.

Comme nous l’avons signalé précédemment, bien que Rojean et Travis se soient rencontrés pour la première fois en 2013, ce n’est qu’en 2019 que la paire a publié des clichés d’endroits similaires que les fans ont commencé à spéculer qu’il se passait quelque chose, en particulier compte tenu du fait que c’était à peu près à l’époque. Kylie et Travis ont rompu pour la première fois. A l’époque, Rojean s’est exprimée et a nié toute relation amoureuse entre elle et le musicien.