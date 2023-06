Kylie Jenner porte un bikini rouge dans des photos sexy de Backyward – Hollywood Life

Voir la galerie





Kylie Jenner, 25 ans, profite au maximum de la saison des bikinis à Los Angeles ! Dans une nouvelle paire de photos d’arrière-cour grésillantes que vous pouvez VOIR ICI, la maman de deux enfants s’est allongée sur une chaise longue grise pour montrer sa silhouette impeccable dans un bikini string rouge cerise. Les Kardashian La beauté est allée pieds nus et a regardé la caméra tout en passant ses doigts dans ses cheveux bruns soyeux pour la publication Instagram du 26 juin. Elle portait une paire de boucles d’oreilles en or de bon goût, des bracelets et des bagues délicats et un bracelet de cheville sexy pour la photo.

Dans la deuxième photo, Kylie s’est penchée en avant pour une luxueuse gorgée de vin rouge. Une magnifique cour arborée et un porche avec une colonne majestueuse pouvaient être vus en arrière-plan. Dans la légende, elle a noté ce « sentiment d’été », alors que la chaleur de la lumière de l’après-midi semblait s’estomper.

Beaucoup des 395 millions de fans du magnat des cosmétiques se sont précipités sur le fil de commentaires pour s’enthousiasmer pour le look saisonnier sensuel. « @kyliejenner, vous êtes en état d’arrestation pour avoir volé mon cœur », a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a écrit, « Lève-toi et brille. » « Tu es un fantasme », a jailli un troisième.

Alors que Kylie est sans aucun doute un portrait de la perfection physique, elle a récemment abordé la « idée fausse » selon laquelle elle a fait beaucoup de travail pour y parvenir. « Je pense qu’une grande idée fausse à mon sujet est que j’ai subi tellement de chirurgie au visage et que j’étais une personne peu sûre d’elle, et ce n’était vraiment pas le cas! » elle a dit Homme Filles lors d’un entretien en avril. « Oui, j’adore les lèvres pleines et je voulais des lèvres pleines, mais en grandissant, j’ai toujours été la personne la plus confiante de la pièce. J’étais la fille qui jouait pour tout le monde. J’avais mon seul truc d’insécurité des lèvres, alors j’ai eu un remplissage des lèvres, et c’était la meilleure chose que j’aie jamais faite. Je ne le regrette pas. Mais j’ai toujours pensé que j’étais mignon.

En fin de compte, cependant, Kylie a également révélé qu’elle avait adopté une attitude minimaliste en ce qui concerne son apparence. « Je pense que moins c’est plus », a-t-elle expliqué au point de vente. « J’ai vraiment baissé mon look complet, c’est toujours le même look mais beaucoup moins. J’embrasse juste ma beauté naturelle, mes taches de rousseur et mes sourcils broussailleux.

