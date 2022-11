Kylie Jenner porte un bikini au bord de la piscine dans “Staycation”: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Le groupe Grosby / BACKGRID

Vous pouvez toujours compter sur Kylie Jenner pour des photos de bikini toute l’année. Avant de célébrer Thanksgiving, Kylie a publié deux photos d’elle sur Instagram alors qu’elle se prélassait dans sa piscine. Elle a secoué un bikini marron alors qu’elle prenait de la vitamine D. “Staycation”, Kylie a sous-titré la publication Instagram.

staycation de kylie jenner, instagram. pic.twitter.com/P9ay5E0OZY – vit (@kjbabyz) 24 novembre 2022

L’emploi du temps de la maman de deux enfants a été plus chargé que jamais avec des événements, mais elle prend du temps pour se ressourcer alors que la saison des vacances commence. Kylie a récemment ébloui à l’exposition Mugler à New York lorsqu’elle s’est présentée vêtue d’un casque en diamant extravagant et d’une robe noire svelte. Plus tard, elle s’est changée en un catsuit transparent sexy.

Un peu plus d’une semaine plus tôt, Kylie avait rejoint ses sœurs aux CFDA Awards. Elle a séduit dans une robe à une épaule avec une fente à hauteur de cuisse. Kim Kardashian, Khloe kardashianet Kendall Jenner étaient également présents. Kourtney Kardashian était la seule sœur KarJenner à ne pas être au CFDA.

Kylie et Travis Scott fêteront leur premier Thanksgiving avec leur deuxième enfant. Ils ont accueilli leur petit garçon en février 2022, et il rejoint la grande soeur de 4 ans Stormi Webster. Le couple n’a pas encore révélé le nom définitif de leur fils après avoir décidé de le changer de Loup.

Lors de la finale de la saison 2 de Les Kardashian, Kylie a jailli d’être une “femme de soutien” pour Travis aux Billboard Music Awards. « Notre fille est ici avec nous pour regarder le spectacle. J’adore chaque fois qu’elle peut venir avec nous », a déclaré Kylie. « J’ai beaucoup appris de ma mère et de l’importance de la famille. C’est la même chose pour nous tous, c’est une question de famille. Nous avons juste une relation très étroite. Je ne force jamais ma fille à faire quoi que ce soit. Je lui donne toujours le choix. Mais elle ne quitte pas sa mère. Elle l’obtient. Elle adore m’accompagner partout.

Lorsque la finale a été filmée, le nom du fils de Kylie était toujours Wolf. “Cette année a été très transformatrice pour moi”, a-t-elle déclaré. “Il y a tellement de choses incroyables qui m’excitent vraiment – juste passer du temps avec mes bébés et vraiment plonger dans mon travail. Le nom de mon bébé est toujours Wolf. Je vous tiendrai au courant quand je l’aurai changé. Peut-être que je vous le dirai les gars dans la saison 3.