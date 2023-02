Kylie Jenner porte un bikini à paillettes aux îles Turques et Caïques : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kylie Jenner, 25 ans, avait l’air incroyable lorsqu’elle a posé pour sa dernière série de photos Instagram. La magnat du maquillage portait un bikini à paillettes bleu clair, rose et vert alors qu’elle prenait un bain de soleil sur une chaise longue à Turks and Caicos, dans les instantanés. Elle a posé tout en se relaxant et en laissant ses longs cheveux tomber devant et derrière elle alors qu’elle dégageait une expression faciale confiante.

“rêvasser”, a-t-elle légendé le message, qui a suscité de nombreux compliments de la part des abonnés. “Nouvel écran de verrouillage”, ont écrit certains abonnés, faisant référence à l’une de ses photos comme écran de verrouillage sur leur téléphone. “Wow”, d’autres ont écrit, tandis qu’un autre jaillissait de son maillot de bain à la mode.

La nouvelle série de photos de Kylie vient après que la maman adorée ait organisé une somptueuse fête d’anniversaire pour sa fille Stormi5e anniversaire et fils Aire1er anniversaire. La fête comprenait des décorations impressionnantes, des chemises et des gâteaux, qui célébraient les occasions spéciales de la sœur et du frère. Il a eu lieu au manoir californien de Kylie le 1er février et des membres de la famille et des amis y ont assisté.

La célébration conjointe a eu lieu quelques semaines seulement après qu’il a été rapporté que le père de Kylie et Stormi et Aire, Travis Scott, s’était à nouveau séparé. Une source nous a dit que leur décision était due au fait que le rappeur n’était pas prêt à s’engager pleinement avec la star de télé-réalité. “L’un des facteurs qui ont contribué à leur rupture la plus récente est qu’après 6 ans ensemble et deux enfants, Travis n’avait toujours pas montré à Kylie qu’il était engagé à 100% envers elle pour la vie”, a déclaré l’initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

“Il sait depuis plusieurs années que Kylie voulait être fiancée, et ils en ont discuté”, ont-ils poursuivi. “Mais la bague n’est jamais venue, et ses amis et sa famille pensent qu’elle le mérite. Elle voulait le mariage de ses rêves depuis si longtemps et Travis en était conscient.

Kylie et Travis ont commencé à se fréquenter en 2017 et se sont séparés en octobre 2019. Ils se sont réconciliés peu de temps après et ont partagé des moments mémorables, y compris des apparitions lors d’événements publics, depuis lors, mais sont restés privés de leur relation pour la plupart.

