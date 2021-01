« Nous venons de terminer le tournage pour toujours, comme jamais, jamais. Nous avons terminé, nous ne tournons plus jamais – n’est-ce pas si fou », a déclaré la fondatrice de SKIMS, partageant qu’elle et l’équipe fêtaient avec des rafraîchissements. « Alors nous prenons un verre avec l’équipe dans mon jardin, nous traînons … Bravo à – je ne sais pas: 15 ans, 20 saisons de folie et beaucoup d’amour. »

En septembre dernier, la famille a annoncé qu’elle disait au revoir à L’incroyable famille Kardashian pour de bon.

« Nous avons décidé en famille de mettre fin à ce voyage très spécial », ont-ils déclaré dans un communiqué à l’époque. «Nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants. Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et d’innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route. «

Bien sûr, ils ne terminent pas encore ce chapitre. Leur dernière saison de KUWTK fera ses débuts en 2021.