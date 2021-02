Kylie Jenner a posté une riposte effrayante à Kim Kardashian et BFF Stassie Karanikolaou posant ensemble pendant les vacances.

Le magnat de la beauté de 23 ans ne semblait pas impressionné par la publication de photos d’eux-mêmes dans des costumes révélateurs sur Instagram.

Kim, 40 ans, qui est la demi-soeur de Kylie, avait posté les photos sur les réseaux sociaux avec la légende: « La nouvelle Kylie et Stass! #SisterSwap »

Alors que Kim et Stassie montraient leurs figures sensationnelles sous le soleil des îles Turques et Caïques, Kylie semblait profondément insensible à la démonstration de solidarité.

Elle a répondu à la photo avec un simple: « peu importe. »











Kim est depuis revenue de ses vacances avec ses filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, qu’elle partage avec son mari Kanye West.

La star de L’incroyable famille Kardashian avait écrit sur Instagram que la fête était un « Girls Trip » et elle a été rejointe par les sœurs Khloe et Kourtney Kardashian ainsi que Kylie et Kendall Jenner et Stassie.

Les histoires Instagram de Kylie avaient apparemment indiqué qu’ils avaient tous séjourné dans la villa Tranquility, où elle célébrait son 23e anniversaire.

Il s’agit d’une propriété de 11 chambres pouvant accueillir 16 personnes et coûte 30000 dollars la nuit, selon sa liste sur Airbnb.





















Kim a publié un certain nombre de photos d’elle profitant du soleil pendant ses vacances au milieu des rumeurs selon lesquelles elle se prépare à divorcer de son troisième mari, Kanye.

Il a été rapporté que le mariage sur les rochers de Kim et Kanye formera la base de la dernière saison de KUWTK et qu’elle a déjà été filmée en train de discuter de ses problèmes de mariage.

Une source a déclaré à Page Six: « Toutes les personnes impliquées sont sur un accord de non-divulgation, car la finale ne sera diffusée que plus tard en 2021. »

