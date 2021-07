Kylie Jenner partage une vidéo de sa fille Stormi, 3 ans, chantant l’air des Beatles alors que les fans pensent que la star est enceinte d’un deuxième enfant

KYLIE Jenner a partagé une douce vidéo de sa fille Stormi chantant un air des Beatles au milieu des rumeurs selon lesquelles la star est enceinte.

le KUWTK La star de 23 ans a filmé la fillette de trois ans en train de chanter le tube emblématique du groupe britannique en 1968, Blackbird, allongée dans son lit à côté de sa mère.

dix Kylie Jenner a partagé une douce vidéo de Stormi chantant au milieu des rumeurs selon lesquelles la star est enceinte Crédit : YouTube

Stormi portait une robe blanche alors qu’elle chantait dans un filtre de microphone Instagram.

L’adorable enfant semblait avoir hérité du talent musical de son père rappeur Travis Scott alors qu’elle montrait sa voix.

Kylie rejoint à la fin de la chanson, avant de jaillir: « Aww, that was beautiful my baby! »

La douce vidéo s’est terminée avec Stormi donnant un sourire timide à la caméra, tandis que Kylie l’attirait pour un câlin.

dix L’enfant de trois ans a chanté la chanson Blackbird des Beatles de 1968 Crédit : Instagram

dix Elle portait une robe blanche alors qu’elle chantait dans un filtre de microphone Instagram Crédit : Instagram

dix Kylie a rejoint la fin de la chanson, avant de tirer Stormi pour un câlin Crédit : Instagram

Plus tôt cette semaine, Stormi fait une adorable apparition dans une vidéo que Kylie a partagée pour promouvoir le lancement végétalien et sans cruauté de Kylie Cosmetics.

La bambin a raté l’interview de sa mère pour voler des bonbons, avant de sauter sur les genoux de Kylie.

Pendant ce temps, Kylie a récemment répondu aux rumeurs selon lesquelles elle est enceinte avec son deuxième enfant après des semaines de spéculation.

La star de la télé a laissé entendre que elle ne s’attend certainement pas alors qu’elle se filmait en train de manger du poisson et de boire une boisson gazeuse alcoolisée.

dix Plus tôt cette semaine, Stormi a détruit l’interview de Kylie Crédit : YouTube

dix Pendant ce temps, Kylie a récemment répondu aux rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte (vue en 2017) Crédit : instagram.com/kyliejenner

Elle d’abord a montré son ventre plat tout en s’entraînant avec des amis dans sa salle de gym à domicile.

La star de télé-réalité a ensuite filmé son déjeuner du jour – un plat de ceviche de poisson – après que les fans aient remarqué que elle n’avait pas de poisson dans ses rouleaux de sushi à l’avocat lors d’un repas récent.

Le magnat de la beauté a ensuite dégusté une boisson gazeuse à 7 % d’alcool.

À la fin du mois dernier, Kylie a déclenché des rumeurs de grossesse après avoir semblait ne pas prendre un coup de tequila lors de la réunion KUWTK.

dix La jeune femme de 23 ans a mis fin aux spéculations selon lesquelles elle attendait son deuxième enfant Crédit : E!

dix Elle a bu une boisson alcoolisée à sept pour cent Crédit : Instagram

Un fan a tweeté : « Après que Kylie n’ait pas pris cette photo… elle est enceinte. »

Un autre a partagé: « Kylie a du jus de pomme dans son verre à shot parce qu’elle est à nouveau enceinte. »

Kylie est tombée enceinte de son premier enfant Stormi en 2017 et a donné naissance au tot – qui elle partage avec Travis Scott – en février 2018.

La star de la réalité a réussi à garder sa grossesse secrète pendant les neuf mois et a choqué les fans avec l’annonce de son bébé.

dix Les fans ont remarqué que Kylie semblait ne pas prendre de photo de tequila lors de la réunion de KUWTK Crédit : Youtube/KUWTK

dix Elle partage Stormi avec Travis Scott Crédit : La Méga Agence

Elle a déclaré à l’époque: « Ma grossesse était une grossesse que j’ai choisi de ne pas faire devant le monde.

« Je savais par moi-même que je devais me préparer à ce rôle d’une vie de la manière la plus positive, la plus saine et la plus saine que je connaisse. »

Kylie et Travis se sont séparés en 2019 mais réconcilié plus tôt cette année, confirmant leur romance en s’installant sur le tapis rouge lors d’un événement à New York.

Lors de leur voyage à New York, le couple aurait fait un détour secret vers un club de striptease dans le Queens.