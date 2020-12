La star de la télé-réalité Kylie Jenner dirige les médias sociaux. Surfant sur la dernière tendance de « publier une photo de », la jeune femme de 23 ans a partagé des photos invisibles avec ses fans.

Kylie s’est rendue sur Instagram pour partager une photo inédite de sa bosse de bébé et une photo invisible de sa fille Stormi Webster. Kylie a surpris ses fans en 2018 lorsqu’elle a accueilli son premier enfant à l’âge de 20 ans avec son beau et rappeur, Travis Scott. La nouvelle était surprenante puisqu’aucun de ses fans et même pas les paparazzi n’ont repéré le baby bump de Kylie.

Par conséquent, l’une des demandes des fans de Kylie dans la dernière tendance « publier une photo » était de partager une photo de son ventre rond. Kylie a obligé et a partagé un instantané de l’époque où elle était enceinte sur ses récentes histoires Instagram. Sur la photo, Kylie est assise sur un lit avec une lumière de fond rouge. Sa bosse de bébé est visible dans toute sa splendeur alors que ses cheveux recouvrent le visage. Kylie peut être vue embrassant sa bosse de bébé sur la photo.

La star de télé-réalité qui documente généralement chaque instant de sa vie sur les réseaux sociaux ou Keeping Up With The Kardashians a très astucieusement protégé sa vie privée lors de sa grossesse en 2017-2018. Le couple a accueilli leur premier enfant Stromi le 1er février 2018. Kylie a également partagé une photo de sa petite fille alors qu’elle avait quelques semaines sur ses histoires Instagram.

Certaines des autres photos que Kylie a partagées étaient de sa paire de chaussures préférée aux photos de famille de son enfance. La star des médias sociaux et femme d’affaires a récemment publié des photos de ses célébrations glamour de Noël sur Instagram. Des photos des célébrations extravagantes de Noël des Kardashians étaient partout sur Instagram. La sœur de Kylie, Kim Kardashian, a posté une photo d’eux deux sur Instagram où ils sont vus habillés pour l’occasion.

Sur la photo, Kim peut être vue dans un bustier en plastique vert moulant et une jupe longue tandis que Kylie est dans une robe rouge scintillante.