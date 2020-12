Kylie Jenner a sauté sur une nouvelle tendance Instagram Story et a montré une photo rare de sa fille Stormi Webster Dans le processus.

Le 27 décembre, le magnat du maquillage a demandé aux fans de demander des photos de sa pellicule qu’ils voulaient voir. Des adeptes ont demandé à voir des choses comme la paire de chaussures la plus cool de Kylie, sa photo préférée avec maman Kris Jenner et une photo d’elle-même avec sa meilleure amie d’enfance. Cependant, le moment le plus adorable est peut-être venu lorsqu’un adepte a demandé à la star de télé-réalité de publier une « photo invisible de bébé Stormi ».

Naturellement, le jeune homme de 23 ans s’est engagé et a montré une jolie photo du nouveau-né Stormi enveloppé dans une couverture blanche. le L’incroyable famille Kardashian l’acteur a légendé la photo, « 1 semaine ».

Le temps passe vraiment vite: Stormi, que Kylie partage avec son ex-petit ami Travis Scott, a maintenant 2 ans, bientôt 3 ans, en fait!

Plus tôt cette semaine, Kylie a partagé qu’elle ne pouvait pas croire à quelle vitesse le temps passait pour son petit.