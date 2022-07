Kylie Jenner partage un bref aperçu de son fils et de sa fille Stormi dans une nouvelle annonce pour bébé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kylie Jenner a partagé une adorable vidéo de son petit garçon et de sa fille Stormi dans une nouvelle publicité Kylie Baby.

Jenner, 24 ans, s’est rendue sur Instagram et TikTok jeudi pour partager ses espaces préférés dans la chambre de son enfant tout en appliquant les produits Kylie Baby sur son fils de 5 mois.

“Mes espaces préférés dans la chambre de mon enfant + nouveau @kyliebaby”, a écrit la star de télé-réalité dans son post Instagram.

Dans la douce vidéo, la plus jeune membre de la famille Kardashian-Jenner a fait la promotion de son nouveau baume apaisant et de son bâton pour les joues à lèvres. Les fans ont eu un aperçu des petites jambes du petit garçon de Jenner et de sa fille de 4 ans, Stormi Webster, qui ont toutes deux volé la vedette dans le nouveau post.

La magnat de la beauté a également présenté une mini-visite du fabuleux placard de sa fille, qui comprenait des pièces de mode telles que des chaussures Gucci, des articles Prada et des chapeaux Fendi. La vidéo présentait également une moto à bascule en bois, des trains jouets, des étagères avec des paniers tressés et un coin salon intime avec une table pour deux enfants.

Sur le compte Instagram de Kylie Baby, la société a publié plusieurs photos de Jenner avec son fils avec la légende “Baby toessss”.

Jenner partage deux enfants avec Travis Scott, neuf fois nominé aux Grammy Awards, Stormi et le petit garçon qu’ils ont accueilli en février.

Le couple avait précédemment annoncé que le nom de leur fils était Wolf Jacques Webster. Le nom du bébé vient du prénom du rappeur “Sicko Mode”. Cependant, Jenner a révélé en mars via son histoire Instagram qu’ils avaient au moins changé son prénom parce que Wolf “n’avait vraiment pas l’impression que c’était lui”.

Le couple se fréquente depuis 2017, mais se serait séparé en 2019 et aurait continué à coparentalité leur fille. Jenner et Scott se sont réconciliés en 2021. L’alun de “Keeping Up with the Kardasians” a annoncé qu’elle était enceinte en septembre dernier et a organisé une baby shower en janvier.

Il n’y a pas eu de mise à jour de Jenner ou Scott sur le nom qu’ils ont décidé de donner à leur fils.