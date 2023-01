Kylie Jenner partage la première photo complète de Baby Son Aire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TheRealSPW/MEGA

Kylie Jenner25 ans, a partagé la première photo très attendue de son fils sur Aire – confirmant également son nouveau nom. La magnat du maquillage, qui a accueilli son deuxième enfant en février 2022, s’est rendue sur Instagram pour partager le tot et elle s’est blottie pour un doux selfie miroir. Il avait l’air absolument adorable dans le cliché partagé le 21 janvier, qui comprenait également une jolie photo en solo de lui dans une dormeuse et un bonnet noir. Un autre montrait Kylie se blottissant et le chatouillant, suivi d’une photo de lui dans un bavoir recouvert de sauce alors qu’il était assis dans sa chaise haute. C’est gentil!

Plus à propos Kylie Jenner

Kylie Jenner et son fils Aire. pic.twitter.com/EVVbjIlDFm — @21metgala (@21metgala) 21 janvier 2023

La première photo publique de Kylie de son fils, qu’elle partage avec son petit ami Travis Scott, vient après qu’elle a partagé des aperçus de lui, sans montrer son visage, à quelques reprises dans le passé. Dans le faire-part de naissance, elle a posté une photo qui ne montrait que sa petite main près de la sienne, que l’on peut voir ci-dessous. «2/2/22», a-t-elle légendé la photo, faisant référence à sa date de naissance.

Elle a également partagé une photo de Travis câlinant le nouveau-né et leur fille Stormi, 4 ans, dans un article sur la fête des pères en juin 2022. Elle lui a couvert le visage d’un emoji au cœur marron, mais ses cheveux étaient encore visibles. “bonne fête des pères papayyyy nous t’aimons 🤎”, a écrit Kylie à Travis dans la légende.

En plus de ne pas montrer son visage au début, Kylie et Travis ont changé le nom de leur fils. Bien qu’ils l’aient initialement nommé Loup, ils ont révélé qu’ils estimaient que le nom ne lui convenait pas, alors ils sont allés avec autre chose. “Pour votre information, le nom de notre fils n’est plus Wolf”, a-t-elle révélé dans un message en mars 2022. “Nous n’avions vraiment pas l’impression que c’était lui. Je voulais juste partager parce que je continue de voir Wolf partout.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Le voyage de Kylie, de la grossesse à la naissance et au-delà, avec son fils a été beaucoup plus privé que son voyage avec Stormi. Bien qu’elle ait également gardé la grossesse de sa fille secrète jusqu’à sa naissance, la star de télé-réalité a tout gardé secret sur son deuxième enfant pendant la majeure partie de sa première année de vie. Elle n’a jamais révélé exactement pourquoi, mais il est clair qu’elle s’assure que c’est le bon moment pour partager certaines choses à son sujet et assurer la sécurité de ses deux enfants.

Lien connexe Lié: L’histoire romantique de Kylie Jenner : de Tyga à 2 bébés avec Travis Scott et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.