Kylie Jenner partage des photos de famille avec son fils, Stormi et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : RCF/MEGA

Kylie Jenner a réfléchi à quelques “faits saillants” récents le 28 novembre. Au début de la galerie Instagram, le magnat du maquillage a mis en ligne lundi, Kylie, 25 ans, la tenait et Travis Scottle fils de 9 mois de debout à côté de leur fille, Stormi Webster, 4. Kylie a gardé le visage de son fils loin de la caméra, et dans un autre plan (quatrième dans la galerie), elle a tenu sa main au-dessus du visage de son garçon alors qu’ils étaient assis sur sa pelouse bien entretenue. Plus tard dans la galerie, Kylie a blotti sa fille alors qu’elles portaient des pyjamas assortis. Kylie a également donné un peu d’amour à Travis, 31 ans, se penchant pour embrasser le rappeur “Sicko Mode”.

Plus à propos Kylie Jenner

D’autres “points forts” comprenaient des beaux-arts, du nail art, un selfie miroir avec des bottes résistantes et un moment dans la piscine. Certains fans étaient heureux de voir les photos – “chaque photo me rend de plus en plus heureux”, a écrit l’un d’eux – tandis que d’autres étaient un peu impatients. “Fille, montre-nous ce putain de bébé”, a déclaré un fan, qui a rapidement été réprimandé par bon nombre des 373 millions de followers de Kylie. “J’aime la façon dont la vie privée du bébé est protégée. Ce ne sera plus jamais pareil une fois qu’il sera plus âgé », a déclaré un abonné.

Un jour avant de partager ces photos, Kylie a posté une vidéo de l’énorme sapin de Noël qu’elle avait installé chez elle. L’arbre de Kylie semble avoir au moins deux étages de haut, et après que les ouvriers l’ont décoré avec des lumières et des ornements, il a vraiment capturé l’esprit de la saison. “Ça commence à ressembler beaucoup à Noël”, a commenté la grande soeur de Kylie, Kourtney Kardashiansur le poste IG.

Attendez-vous à ce que Kylie et Travis fassent plein d’autres souvenirs de vacances en décembre. Dans la finale de la saison de Les Kardashian, les KarJenners se sont rendus à Las Vegas pour soutenir Travis lors des Billboard Music Awards 2022. “Je vais vraiment chercher des vibrations de femme de soutien, pas vraiment la star de la nuit ce soir”, a déclaré Kylie à propos de sa tenue ce soir-là. « Notre fille est ici avec nous pour regarder le spectacle. J’aime chaque fois qu’elle peut venir avec nous. J’ai beaucoup appris de ma mère et de l’importance de la famille. C’est la même chose pour nous tous, c’est une question de famille.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Plus tard dans l’épisode, Kylie a expliqué à quel point 2022 a été “très transformatrice [year] pour moi. … Il y a tellement de choses incroyables qui m’excitent vraiment – juste passer du temps avec mes bébés et vraiment plonger dans mon travail. Le nom de mon bébé est toujours Wolf. Je vous tiendrai au courant quand je l’aurai changé. Peut-être que je vous le dirai les gars dans la saison trois.