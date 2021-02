KYLIE Jenner a partagé une série d’adorables photos privées de sa fille, Stormi, et de son bébé papa Travis Scott pour célébrer le troisième anniversaire de l’enfant.

Les fans se souviendront que Kylie a gardé sa grossesse secrète jusqu’au moment où elle a accouché.

Pour fêter l’anniversaire de Stormi aujourd’hui, Kylie partagé un adorable Vidéo TikTok où elle a partagé une série de photos inédites.

Avec la chanson Home d’Edith Whiskers, les fans ont aperçu un nouveau-né Stormi alors qu’elle faisait une sieste dans son petit lit, jouait avec sa maman et se reposait à côté de son cousin, True Thompson.

Dans un autre plan, Kylie pouvait être vue voyageant dans une caravane alors que Stormi se reposait sur son ventre et la regardait de près.

Il y avait aussi des vidéos de Stormi sur une balançoire et une autre d’elle portant des lunettes à monture noire.

Travis a également fait une apparition à plusieurs reprises alors qu’il conduisait Stormi à l’arrière de son vélo et embrassait le tout-petit qui jouait avec un robinet extérieur.

Dans un autre clip, Stormi, qui était assise dans son siège auto, a tiré la langue vers la caméra avant qu’un autre clip la montre en train de traverser une pièce remplie de ballons.

Kylie a également partagé plusieurs clips de Stormi, avec certains de ses cousins, courant le long de la plage puis d’un champ vert.

Il y avait aussi un autre clip de Stormi faisant courir son scooter dans le salon pendant Noël, puis un autre d’elle dansant tout en portant un tutu et une corne de licorne.

Les années précédentes, Kylie a célébré l’anniversaire de Stormi avec d’énormes fêtes alors qu’elle invitait des amis et des membres de sa famille dans une maison à la décoration extravagante.

Cependant, cette année, en raison de la pandémie, elle l’a célébré avec une petite fête aux îles Turques et Caïques, où les sœurs Kardashian sont actuellement en vacances.

À l’intérieur de leur maison de vacances, il y avait une bannière qui disait « Joyeux anniversaire », avec un ballon d’un numéro trois flottant.

Le jeune entrepreneur – qui a récemment a montré un visage nu et des courbes tueuses – a également partagé plusieurs photos de l’enfant de trois ans regardant l’océan tout en profitant de la brise.

Kylie et Travis se sont séparés en 2019 mais sont heureusement coparents avec Stormi et a déclenché des rumeurs sur leur retour en octobre après avoir posé dans un tournage sexy ensemble.

Kylie – qui a gagné 540 millions de dollars l’an dernier – douche souvent son enfant unique avec des cadeaux luxueux.