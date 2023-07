Kylie Jenner parle de chirurgie plastique sur son visage et ses insécurités – Hollywood Life

Voir la galerie





Dans l’épisode du 20 juillet de Les Kardashian, les téléspectateurs ont vu Kylie Jenner aider Kourtney Kardashian se maquiller, ce qui a suscité une conversation sur la façon dont Internet a contribué aux normes et aux attentes en matière de beauté. Khloe kardashian était également présent pour la conversation. « J’ai juste l’impression que nous avons une énorme influence et que faisons-nous de notre pouvoir? » s’est demandé Kylie. «Je vois tellement de jeunes filles sur Internet maintenant, comme, entièrement en montage. J’ai également traversé cette étape et j’ai l’impression d’être dans un meilleur endroit, mais d’autres personnes peuvent vous inculquer ces insécurités.

Khloe a admis qu’elle n’avait jamais eu d’insécurité jusqu’à ce qu’elle entende ce que les AUTRES avaient à dire à son sujet. « J’étais potelée et je portais une robe moulante moulante et vous ne pouviez pas me dire le contraire », a-t-elle souligné. « La société m’a donné ces insécurités. » Elle a ajouté: « J’ai été déchirée dès la minute où je suis passée à la télévision. Je ne ressemblais pas à mes sœurs, donc, ce n’est pas assez bien. Ensuite, j’ai commencé à changer de look – vous obtenez un meilleur maquillage, vous obtenez des charges, j’ai eu un travail de nez – et il y a encore des gens qui vous intimident. Laquelle est-ce? Tu ne m’aimais pas alors, tu ne m’aimes pas maintenant.

Dans un confessionnal, Kylie a expliqué qu’elle avait plus d’amour pour elle-même que le public ne l’avait jamais imaginé. « L’une des plus grandes idées fausses à mon sujet est que j’étais cet enfant peu sûr de lui et que j’ai subi tellement d’opérations chirurgicales pour changer tout mon visage », a-t-elle partagé. « C’est faux. Je n’ai que des charges. Je ne veux pas que cela fasse partie de mon histoire. Je veux toujours que tout le monde s’aime.

Pendant ce temps, Khloe a admis qu’elle ne s’était peut-être même jamais fait refaire le nez si sa propre mère, Kris Jenner, n’avait pas fait autant de commentaires sur son nez. Kylie a ensuite partagé quelque chose de révélateur avec Khloe et Kourtney à propos d’une insécurité qu’elle avait ils ne savait même pas qu’ils lui avaient inculqué.

« Vous ne réalisez pas que vous parliez toujours de mes oreilles, » fit-elle remarquer. Khloe a insisté sur le fait qu’elle ne parlait des oreilles de Kylie que parce qu’elle les « aimait », mais Kylie a dit que ce n’était pas ainsi qu’elle l’avait interprété. « Je l’ai reçu comme si tout le monde parlait de mes oreilles, [pulling on them] et m’appelant Dopey », a-t-elle expliqué. « Je n’ai JAMAIS pensé à mes oreilles, puis pendant environ cinq ans, je n’ai jamais porté de chignon. »

Ce n’est que lorsque Kylie a eu sa fille, Stormi Webster, qu’elle a appris à embrasser ses oreilles. « Elle avait mes oreilles et ça m’a fait réaliser à quel point je les aime », a partagé Kylie. «Je me dis, wow, je ne suis pas sûr de mes oreilles, mais je pense que ma fille est la plus belle personne de tous les temps. Maintenant, je porte un chignon sur chaque tapis.

Kylie, Kourtney et Khloe sont toutes des mamans et ont clairement indiqué qu’elles voulaient que leurs enfants grandissent dans un monde où l’apparence n’est pas si centrée. «Je pense que ma mère nous a toujours fait nous habiller de la même manière et être vraiment poli avec les cheveux coiffés. Je suis juste très conscient avec mes propres enfants de leur donner la liberté de s’exprimer et de ne pas mettre autant de pression sur le perfectionnisme », a admis Kourtney.

Le segment de l’épisode s’est terminé par de puissants mots de sagesse de Kylie. « Vous devez également réaliser que peu importe le drame que je traverse sur les réseaux sociaux, j’ai une si belle vie personnelle », a-t-elle partagé. « J’ai les meilleurs enfants, j’ai des amis et une famille vraiment incroyables qui savent qui je suis. Vous avez toutes ces personnes proches de vous et comprenez exactement ce que vous vivez. Je pense que c’est une belle chose. Si tout cela s’en allait demain, je sais que j’ai un véritable amour sur lequel me rabattre. C’est tout ce qui compte vraiment pour moi.

