Kylie Jenner a été nommée la célébrité la mieux payée de 2020.

La star de L’incroyable famille Kardashian, magnat de la sensation et des cosmétiques Instagram, 23 ans, a empoché une énorme somme de 540 millions de dollars (403 millions de livres sterling) avant impôt cette année, selon Forbes.

L’énorme salaire en fait non seulement la célébrité la mieux payée, mais cela signifie également qu’elle a gagné plus que les cinq autres célébrités réunies.

Les bénéfices de Kylie ont été suivis par Kanye West, qui a rapporté 170 millions de dollars (126,3 millions de livres sterling), Roger Federer avec 106 millions de dollars (787,5 millions de livres sterling), Cristiano Ronaldo qui a fait 105 millions de dollars (780 millions de livres sterling) et Lionel Messi avec 104 millions de dollars (772,6 millions de livres sterling). .

Les quatre autres premiers ne gagnaient que 485 millions de dollars (360 millions de livres sterling) combinés.

Son nouveau statut de richesse survient après que Kylie ait été ajoutée à la liste des milliardaires de Forbes, avant d’être effacée de manière choquante de la liste après des affirmations explosives que sa richesse avait été exagérée.







Le comptable de la famille Kardashian avait donné à Forbes des déclarations de revenus de la société de cosmétiques de Kylie, qui suggéraient qu’elle avait réalisé plus de 300 millions de dollars (222,8 millions de livres sterling) de ventes en 2016, les publicistes réclamant des ventes de 330 millions de dollars (245 millions de livres sterling) l’année suivante.

Mais dramatiquement, Forbes a rétracté son nom du magnat du maquillage parmi les plus riches du monde peu de temps après, publiant un article accablant qui expliquait pourquoi Jenner n’était «plus un milliardaire», arguant qu’il y avait une «toile de mensonges» derrière sa fortune.

Furious Kylie s’est adressée à ses médias sociaux après que la publication ait porté les accusations, affirmant dans une série de tweets que l’article de Forbes contenait «des déclarations inexactes et des hypothèses non prouvées».







Elle a écrit: « Qu’est-ce que je me réveille même. Je pensais que c’était un site réputé … Tout ce que je vois, ce sont un certain nombre de déclarations inexactes et d’hypothèses non prouvées lol. Je n’ai jamais demandé de titre ni essayé de mentir à ma façon là JAMAIS. Période. «

Citant l’article, elle a écrit: «Même en créant des déclarations de revenus qui étaient probablement falsifiées, c’est votre preuve? Alors vous PENSEZ juste qu’elles ont été contrefaites? Comme en fait ce que je lis.







Jenner a ajouté: « Je vais parfaitement bien. Je peux citer une liste de 100 choses plus importantes pour le moment que de me fixer sur combien d’argent j’ai », avant de dire qu’elle se sentait « bénie au-delà de mes années » avec une « belle fille et une entreprise prospère ».

Forbes a allégué dans son article que Kylie n’était «pas un milliardaire», ajoutant qu’une «comptabilité plus réaliste de sa fortune personnelle la mettrait à un peu moins de 900 millions de dollars» (668,5 millions de livres sterling).

La publication affirmait: « Si Kylie Cosmetics avait réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions de dollars (928,5 millions de livres sterling) en 2018, comment aurait-elle pu faire 307 millions de dollars (228 millions de livres sterling) en 2016 (comme l’indiquent les déclarations fiscales supposées de la société) ou 330 millions de dollars (245 millions de livres sterling)? en 2017? «