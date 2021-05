Kylie Jenner nie être dans une relation ouverte avec Travis Scott | Nouvelles des gens

Washington: la star américaine de télé-réalité Kylie Jenner a récemment remis les pendules à l’heure sur sa relation avec Travis Scott en niant être dans une relation ouverte avec lui.

La star de « L’incroyable famille Kardashian » a tweeté vendredi: « Vous inventez vraiment n’importe quoi », à côté d’une capture d’écran d’un article du Daily Mail où l’on lit « Kylie Jenner et le beau Travis Scott » ravivent leur romance (mais sont maintenant ouverts relation!. »

La fondatrice de Kylie Cosmetics a précisé dans un autre tweet qu’elle ne «discréditait» pas les autres qui pourraient être dans une relation ouverte, expliquant que «c’est juste imprudent et irrespectueux de lancer ce récit sans savoir ce qui est vrai».

Tel que rapporté par Page Six, TMZ a été le premier à faire cette réclamation, alléguant que des sources ayant « une connaissance directe et un lien avec Kylie et Travis » ont déclaré au point de vente que le couple était de retour ensemble mais « libre de sortir avec d’autres personnes ». Le point de vente a rejoint le Dailly Mail pour être appelé par Jenner vendredi.

Alors que la star de 23 ans tenait à démystifier la rumeur selon laquelle elle et le hitmaker de 29 ans Scott étaient dans une relation ouverte, Jenner n’a pas précisé s’ils sortaient exclusivement ou non – encore une fois.

Per Page Six, le couple on-off, qui partage Stormi Webster, âgé de 3 ans, a suscité des rumeurs selon lesquelles ils seraient de retour depuis un an maintenant.

En juin 2020, ils ont été pris séparément en train de se faufiler hors du hot spot hollywoodien The Nice Guy, après une nuit en ville, et cette semaine, ils ont été repérés en train de passer un après-midi à Disneyland. Jenner et Scott ont commencé à sortir ensemble en 2017, mais la femme d’affaires a confirmé qu’ils s’étaient séparés en octobre 2019.

Elle a tweeté à l’époque: « Travis et moi sommes en bons termes et notre objectif principal en ce moment est Stormi !! notre amitié et notre fille est la priorité. »