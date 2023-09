Kylie Jenner ne se maquille plus dans un nouveau tutoriel sur le correcteur : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Crash/imageSPACE/Shutterstock

Embrasé! Kylie Jenner, 26 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager un tutoriel vidéo sur son dernier produit de beauté et a arboré un look sans maquillage avant d’appliquer son nouveau correcteur. Dans le clip, Les Kardashian La star a choisi de porter ses tresses couleur corbeau en vagues lâches et a ajouté des boucles d’oreilles en or à son look. Kylie a porté un chemisier nude à manches longues pour le tutoriel et une manucure française tendance.

« Salut les gars! » a-t-elle dit au début de la vidéo de maquillage. « Si vous ne le savez pas déjà, je lance un tout nouveau correcteur… mon correcteur Power Plush Longwear. » La fondatrice de Kylie Cosmetics a ensuite expliqué à ses près de 400 millions de followers « comment utiliser » le nouveau produit. Elle a également veillé à mettre en avant la « brosse végétalienne » qu’elle lancera également prochainement. Kylie a noté que « l’applicateur effilé » sur la baguette anti-cernes permet d’obtenir une application « précise ».

Peu de temps après avoir partagé le tutoriel avec ses abonnés, beaucoup d’entre eux ont réagi aux commentaires pour réagir au regard nu de Kylie. « Je suis amoureux de ça », s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a plaisanté : « Cela me donne envie de commencer à porter un correcteur honnêtement. » Pendant ce temps, un autre fan n’a pas pu s’empêcher de féliciter Kylie pour son look naturel. « Vous n’avez même pas besoin de vous maquiller », s’évanouissent-ils. La jeune femme de 26 ans a révélé que ses nouveaux produits de maquillage seraient lancés le 27 septembre.

Le dernier clip de tutoriel de maquillage de Kylie arrive quatre jours seulement après qu’elle soit allée sur TikTok pour partager une vidéo dans un pantalon de survêtement ample et un débardeur. « Pour le moment, je ne suis pas déprimé. J’ai juste une petite pause dans le massacre. J’ai juste une petite pause dans le massacre. Et puis je vais bientôt recommencer à tuer. Alors ne vous inquiétez pas », a-t-elle déclaré en réponse à un audio hilarant joint au message. Un fan a profité des commentaires pour complimenter Kylie et n’est pas d’accord avec l’audio. « Non, ma fille, tu as tué », ont-ils écrit.

Les derniers clips viraux de la mère de deux enfants surviennent au milieu de sa romance avec Dune étoile Timothée Chalamet, 27. Kylie et son nouveau copain ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en avril 2023 après qu’une précédente vidéo de janvier 2023 ait refait surface de leur rencontre à la Fashion Week de Paris. Timothée, alias « Timmy » pour ses fans, et Kylie ont ensuite officialisé leur romance lorsqu’ils ont emballé leur PDA à BeyoncéLe 4 septembre, l’ancien milliardaire et Timmy ont été aperçus à un rendez-vous à l’US Open le 10 septembre où ils ne pouvaient pas se tenir la main.