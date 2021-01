Kylie Jenner est prêt à plonger dans la nouvelle année.

le L’incroyable famille Kardashian La star s’est rendue sur Instagram le mercredi 30 décembre pour publier quelques photos d’elle-même en train de modeler son bikini dans la piscine. «Nager en 2021», a-t-elle écrit à côté des photos.

Le magnat du maquillage a accessoirisé son look avec des lunettes de soleil douces, un collier scintillant et une paire de boucles d’oreilles. Et pendant qu’elle montait la chaleur avec ses clichés grésillants, elle a quand même ajouté une touche cool à ses messages en sous-titrant un avec un simple emoji de flocon de neige.

D’après les photos obtenues par Le courrier quotidien, il semble que Kylie sonne la nouvelle année à Aspen, au Colorado. La jeune femme de 23 ans a été aperçue en vacances avec sa sœur, Kendall Jenneret maman, Kris Jenner. La mannequin de 25 ans a même posté une vidéo d’elle-même dévalant les pentes avec son snowboard Dior et des membres célèbres de sa famille pour une «journée soeur».