Kylie Jenner montre un underboob majeur dans une robe nude transparente pour la nouvelle publicité Gaultier

KYLIE Jenner a posé pour une nouvelle publicité sexy de Gaultier arborant une robe transparente et montrant un underboob majeur.

La star a complètement changé de look pour les photos, arborant de longs cheveux blonds et des sourcils décolorés.

Dans la publicité, la magnat du maquillage de 25 ans est représentée allongée sur un fond irisé avec un bras levé au-dessus de sa tête.

Elle regardait de côté et ses longs cheveux blonds flottaient partout.

Kylie portait une robe blanche avec de nombreux trous et une bande sur la poitrine qui couvrait une partie de ses seins.

Elle montrait underboob dans l’annonce, posant une main juste sous sa poitrine généreuse.

La maman de deux enfants avait une ceinture à la taille qui épelait Gaultier en lettres de métal argenté.

Elle avait un visage plein de maquillage, y compris de la poudre rose irisée sur ses joues et du fard à paupières rose sur ses paupières.

Ses lèvres ont été peintes avec un produit pour les lèvres rose.

Les sourcils de Kylie étaient à peine visibles sur les photos et semblaient légèrement décolorés ou recouverts de maquillage.

SÉRIEUSEMENT VAPEUR

La star de Hulu a récemment arboré des looks très sexy.

En plus de sa publicité NSFW Gaultier, elle a montré encore plus de sous-seins dans des clichés en coulisses.

Kylie a été vue en train de se frotter avec de l’huile et d’écraser ses seins sur des photos.

La première photo du groupe montrait le magnat du maquillage se frottant les abdominaux et les bras définis.

Elle portait un haut court aux couleurs vives qui montait haut sur sa poitrine et ne montrait qu’un petit morceau de la partie inférieure des seins des stars de The Kardashians.

Le deuxième cliché montrait Kylie portant une robe longue à manches longues qui épousait ses courbes tandis qu’un troisième montrait la personnalité de la télé-réalité portant un haut rayé décolleté alors qu’elle rapprochait sa poitrine de manière séduisante.

Sur une quatrième photo, l’ancienne de Keeping Up With the Kardashians a porté une mini-robe rose à soutien-gorge conique qu’elle a ensuite enfilée devant un fond coloré.

Le reste des photos montrait Kylie photographiée sous un éclairage lumineux, sur des arrière-plans colorés et arborant davantage les créations non conventionnelles de Jean Paul Gaultier.

Dans la section des commentaires du message, une personne a écrit : « Kylie aurait dû être le modèle de la famille. »

Un deuxième fan a commenté: « Tellement incroyable. »

Alors qu’un troisième commentateur a fait remarquer: « Kylie blonde », entre un « cœur rouge » et un emoji « feu ».

TOUT DÉCOUVRIR

Kylie a partagé des photos du tournage en ligne, laissant les fans stupéfaits.

Au cours du week-end, elle a montré une série de photos la montrant posant dans un bassin d’eau.

Dans l’une, la magnat de la beauté a enfilé une robe bleue moulante alors qu’elle submergeait la majeure partie de son corps dans l’eau.

Elle a gardé la tête à flot, où elle avait l’air presque méconnaissable avec sa coiffure et son maquillage différents.

Kylie a troqué ses mèches normalement foncées contre une longue couleur blonde décolorée, y compris ses sourcils.

La star de la télévision a également bercé un fard à paupières et un fard à joues roses chatoyants, bien qu’elle ait gardé sa moue habituellement dodue avec une lèvre de couleur rose.

Cependant, la deuxième photo a vraiment attiré l’attention des téléspectateurs car la star de télé-réalité portait un haut de bikini et un string étriqués.

Sur la photo, elle était allongée sur le ventre dans l’eau, le dos et les fesses nus face à la caméra depuis le dessus de l’eau.

Le bas de son costume était recouvert de pétales de fleurs, attirant les yeux sur la silhouette galbée de la star de la télévision.

Kylie regarda par-dessus son épaule alors que ses mèches blondes coulaient dans son dos.

Les deux photos portaient le nom du créateur et des couleurs vives entourant l’étoile.

Kylie a simplement légendé le post : « KYLIE POUR @JEANPAULGAULTIER ».

