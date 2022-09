Kylie Jenner montre un underboob majeur alors qu’elle se rend commando dans une robe transparente NSFW pour un nouveau look sexy à la Fashion Week de Paris

KYLIE Jenner a montré un underboob majeur et plus encore alors qu’elle sortait dans une robe moulante transparente lors d’une soirée à Paris.

La star de télé-réalité était partie pour un événement de la Fashion Week de Paris, comme elle l’a été pendant une grande partie de la semaine.

La Méga Agence

Kylie Jenner stupéfaite dans une robe transparente avec des détails rouges à Paris[/caption]

La Méga Agence

Ses courbes étaient pleinement exposées lorsqu’elle est sortie[/caption]

La Méga Agence

Kylie a partagé plusieurs photos sexy dans la tenue, épatant ses fans[/caption]

Jeudi, Kylie, 25 ans, a été aperçue dans la ville des lumières vêtue d’une robe transparente moulante avec des accents rouges protégeant sa modestie.

La maman de deux enfants a failli sortir de la robe, ce qui accentuait à la fois ses seins et ses fesses.

Kylie a changé ses cheveux avec le look, balançant une frange sur le côté avec le reste de ses cheveux pendant dans son dos.

Elle portait un maquillage épais, qui comprenait une lèvre très brillante, et coiffait le look avec un sac à main assorti à sa robe.

Kylie elle-même a partagé plusieurs photos d’elle arborant le look sexy.

Dans le premier message, qui contenait deux clichés, elle posait devant un ensemble de portes d’ascenseur.

La première photo de l’ensemble la montrait en train de placer une main sur le cadre de la porte et une autre sur sa hanche tout en faisant un visage séduisant.

La seconde fut prise tout droit et la montra des deux mains contre les portes fermées de l’ascenseur.

La Méga Agence

La star de télé-réalité a même plaisanté dans une légende sur son statut de milliardaire[/caption]

La Méga Agence

Kylie a changé sa coiffure pour le look, secouant une frange latérale[/caption]





Kylie a légendé le message avec un clin d’œil à Beyonce et à sa propre fortune: “Bien sûr, parfois, ça descend quand c’est un milliard de dollars dans un ascenseur.”

Le magnat du maquillage a partagé un autre ensemble de photos qui comprenait quatre photos.

Dans ceux-ci, elle semblait poser devant des portants de vêtements.

Kylie a partagé plusieurs angles de sa tenue et s’est même montrée en train de se faire pomponner par un membre de son équipe.

AVOIR LE BLUES

Ce look n’était qu’une des nombreuses tenues à la mode que la star des Kardashian portait pendant son séjour à Paris.

Mercredi, elle est sortie dans une tenue audacieuse, apparaissant à quelques instants d’un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe alors qu’elle marchait.

La star de télé-réalité était stupéfaite dans une robe bleu roi en velours avec un décolleté en V profond qui atteignait presque son nombril.

Elle a associé le look avec des talons à bout pointu, un collier ras du cou noir dramatique avec un grand pendentif en forme de cœur et une petite pochette noire.

Kylie a coiffé ses cheveux dans un chignon complexe et a opté pour le glamour total lors de sa sortie, bien qu’elle ait eu du mal à tenir son haut tout en se rendant en ville.

COUDRE AVEC ÉLÉGANCE

La jeune magnat a opté pour un autre look aux gros seins mardi soir alors qu’elle assistait au défilé Balmain Runway avec sa copine Anastasia Karanikolaou.

Kylie portait une robe blanche en tricot qui ressemblait à du macramé et comportait une taille corsetée.

La tenue profonde plongeait bien en dessous de sa poitrine, juste au-dessus du haut de son ventre, révélant son décolleté.

Son look transparent comportait des détails et un design complexes, et elle l’a associé à des talons transparents à bout pointu.

ÇA A L’AIR BIEN

Plus tôt cette semaine, Kylie a fait ses débuts époustouflants à la Fashion Week de Paris dans une robe blanche moulante qui mettait en valeur ses courbes post-bébé.

Elle a enfilé la robe longue alors qu’elle assistait au défilé de mode Acne près de sept mois après la naissance de son deuxième bébé.

La star de la télévision a fait une déclaration tout en blanc pour le tapis rouge du défilé de mode Acne printemps-été 2023 à Paris.

La robe moulante épousait toutes ses courbes et comportait des ailes en forme de cape qui tombaient de ses épaules.

Kylie avait les cheveux lissés en un chignon et accessoirisée avec de grandes lunettes de soleil noires bordées d’un bord blanc.

En savoir plus sur le soleil américain J’en ai tué trois Le père d’Elon Musk révèle comment il a abattu des intrus alors que sa fille s’accrochait à lui

Elle portait également des boucles d’oreilles à pointes et des talons blancs à bout ouvert.

La sécurité a été vue en train d’aider Kylie à sortir de la voiture et à monter sur le tapis rouge pour qu’elle ne marche pas sur le long ourlet de sa robe immaculée.

Getty

Kylie était auparavant stupéfaite dans une robe de velours bleu plongeante[/caption]

Getty

Ses partisans craignaient qu’elle ne subisse un dysfonctionnement de sa garde-robe[/caption]

Getty